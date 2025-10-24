Denuncian al alcalde de Laza por presunto fraude al erario

El PSOE de Laza y Xuntos por Laza denunciaron ante la Inspección Provincial de Traballo e a Seguridade Social al alcalde, José Ramón Barreal, del Partido Popular, por un supuesto fraude e incompatibilidad entre la pensión de incapacidade permanente total que percibe y las cantidades que recibe del Concello.

Ambas formaciones aseguran que el regidor cobra «de forma regular y sistemática» dietas, asistencias a plenos y juntas de gobierno que «superan el mero resarcimiento de gastos» y que llegaron a «más de 24.000 euros en 2024», lo que califican como «un segundo sueldo encubierto». La denuncia solicita una investigación y la revisión de su situación ante la Seguridade Social y el Concello.

Según la oposición, una aseguradora habría contratado un detective privado que documentó durante varias semanas la actividad pública del alcalde, que reclama a la compañía una indemnización millonaria por el accidente que le causó la incapacidad.

«Ataque personal»

Barreal rechaza las acusaciones y las tilda de «ataque personal». Afirma que no tiene dedicación exclusiva ni alta laboral como alcalde, y que las cantidades que percibe «son dietas legales por desplazamientos y asistencias aprobadas en pleno». «Recibo 26 céntimos por kilómetro recorrido y 26,65 por dieta; eso no es un sueldo, es un reembolso de gastos», defiende el alcalde que asegura tener «la conciencia muy tranquila».

El regidor añade que su situación es completamente legal y que «cientos de alcaldes en Galicia, de todos los partidos, están en la misma circunstancia, ya sean jubilados o perceptores de pensiones». «El PSOE tiene a quien preguntarle, que tiene alcaldes en esta misma posición», apunta el regidor.

Considera que la oposición busca «desgastarme» « con falsedades» y lamenta que «en lugar de hablar de la gestión municipal, se dediquen a cuestiones personales». En este sentido recuerda que bajo su mandato «Laza pasó de tener un millón a más de 4,5 millones de euros en inversiones», lo que, asegura, «es lo que les molesta».