El Congreso Galego de Estatística reúne a 130 profesionales en Ourense

Las mentes más brillantes del estudio de variables y porcentaje de Galicia e incluso del resto de España se encuentran este fin de semana en Ourense. Y es que ayer dio inicio en la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo el XVII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, organizado por la propia UVigo en colaboración con la Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e a Investigación de Operacións (Sgapeio). Un evento que, según explicaron las múltiples autoridades presentes en la inauguración, sirven para intercambiar tanto los conocimientos como inquietudes que los profesionales del campo han desarrollado en los últimos años, para así poner a disposición de toda Galicia las últimas innovaciones en la teoría y aplicación de esta disciplina de las matemáticas.

La representación en cuanto a a instituciones no es precisamente poca: en el congreso están presentes los grupos de investigación específicos del sector de las tres universidades gallegas, así como el Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia y la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia. En el Comité también participan el Instituto Galego de Estatística, así como el IES As Barxas de Moaña.

Dentro del congreso se enmarcan dos jornadas específicas, una dedicada a la aplicación de estadísticas a la agricultura y otra que abordará la innovación docente en la disciplina, además de múltiples mesas redondas, talleres y conferencias plenarias. Será en estas últimas donde veremos la representación nacional del evento, pues cuatro de las programadas estarán a cargo de representantes de universidades del resto de España. Juan Carlos Escanciano, de la Universidad Carlos III de Madrid, tratará cómo comprobar si un modelo estadístico se ajusta bien a los datos; Josep Freixas, de la Politécnica de Cataluña, abordará el impacto de la estadística en diversos juegos; Javier Palarea, de la Universidad de Girona, será el responsable de analizar modelos de datos con aplicaciones biológicas; y Anabel Forte, de la Universidad de Valencia, hablará sobre como la disciplina ha pasado de ser un arma de poder a una herramienta científica. Los trabajos expuestos no se quedarán ahí, pues durante los tres días de congreso se prevé presentar hasta 50 investigaciones de diversas áreas de conocimiento.