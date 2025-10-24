Dos condenados por estafar a una anciana con deterioro en Ourense se burlaban entre risas por mensaje

La Audiencia Provincial de Ourense condena a 18 y a 12 meses de cárcel, respectivamente, a una mujer y a un hombre por estafar, de manera continuada, a una anciana en O Carballiño. El tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas. Además, en el caso de ella, concede la de confesión —en el juicio admitió los hechos y se conformó con 18 mesese—, y en el del encausado, la atenuante de reparación del daño. La sala impone el pago de indemnización, en distinta proporación para cada uno, para resarcir a la víctima de la cantidad total de la que se apoderaron, que asciende a 33.400 euros.

El tribunal explica en el fallo que ambos conocieron a la mujer en marzo de 2019, con ocasión de la venta e instalación en su domicilio de un sistema de filtrado de agua de la empresa en la que trabajaban. Según consideran acreditado los magistrados, «pronto se percataron de la situación de soledad en la que se encontraba la anciana, que no mantenía relación alguna con su hijo y nieta, ni otros posibles parientes, y que presentaba, debido a su avanzada edad, un deterioro cognitivo».

Los acusados se ganaron su confianza, según consta en la resolución, «simulando preocuparse de su atención y cuidado, a través de llamadas telefónicas, traslados a la entidad bancaria para realización de reintegros y otras gestiones o la realización de compras para su manutención, todo ello con la finalidad de hacerse con parte del dinero del que pudiera disponer». La Audiencia Provincial ve demostrado que la acusada utilizó de forma fraudulenta una tarjeta y que se aprovechó de la confianza generada en la víctima para conseguir, «con el pretexto de acompañarla al banco para obtener dinero con el que efectuar la compra de víveres», hacerse con el efectivo que sacaba de diferentes sucursales. En la mayoría de las ocasiones, según consta en la sentencia, acudió ella sola y, en una ocasión, junto al coacusado.

Lageolocalización del terminal telefónico de la condenada la sitúa en varias sucursales bancarias en las fechas en las que se efectuaron los reintegros. Además, rechazan la alegación del sospechoso de que la víctima le hiciera regalos. Así, indican que consta un mensaje telefónico intercambiado entre los dos condenados, en el que «entre risas de ambos, se burlan de la anciana, diciendo que parece que ahora los nietos son ellos».

Por otra parte, el tribunal provincial que enjuició este caso resuelve con la absolución de otras dos acusadas, una mujer y su hija, tal y como solicitó la Fiscalía. Quedan exculpadas de los delitos continuados de estafa y de apropiación indebida por los que fueron juzgados. «Pueden albergarse sospechas de que la acusada pudiera hacer suyos los reintegros que la mujer realizaba, pero no pasa de tal límite, de la mera sospecha, por lo que un pronunciamiento condenatorio en tales condiciones vulneraria el principio de presunción de inocencia», explican los magistrados. La sentencia no es firme. Cabe recurso al TSXG.