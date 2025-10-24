El Concello adjudica la gestión del café La Pajarera a una firma de transporte
La explotación de esta cafetería municipal, que arrastra una larga historia de gestiones anómalas, se adjudicó finalmente por 279.000 euros a cinco años a una empresa local
REDACCIÓN
Tras varios años salpicados de concesiones anómalas, la última por un cambio de adjudicatario no autorizado por el Concello de Ourense y que fue denunciado por el BNG, La Pajarera, una de las cafeterías propiedad del Concello más emblemáticas, y ubicada en pleno centro, en el Jardín Japonés, tiene ya nuevo concesionario.
El Concello acaba de formalizar de forma definitiva esta semana la concesión de la explotación de las instalaciones por 279.000 euros, por un plazo de cinco años a la firma Logística Ecológica Ourense S.L. Si bien el epígrafe inicial de la firma es el de una empresa de transporte de mercancías por carretera y no de hostelería, lo que parece incongruente, su objeto social asegura que es una firma que trabaja como operador de transporte, depósito y almacén de mercancías para su distribución e incorpora al final el epígrafe de «establecimientos de bebidas, café bar...» con puntos suspensivos.
La concesión es por cinco años, «lo que le permite a la concesionaria una adecuada planificación económica de la actividad, lo que redundará en beneficio de la calidad y de la prestación de los servicio y de beneficios para el ciudadano» considera
El canon, de 3.581 euros al mes sin incluir IVA, se ha decidió, de acuerdo al estudio de mercado realizado en 2020, cuando se realizó la concesión luego fallida, y polémica tras dejar a dedo el concesionario la explotación a otro.
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»
- «Fui una de las primeras víctimas de las ‘fake news’, pero al PP le salió gratis»
- Un agresor machista impedía a su mujer comer en el salón, llamar a su familia o descubrirse el rostro
- Un hombre que amenazó con prender fuego, detenido por el incendio de Carballeda de Avia
- Lucas Hermida, el ingeniero ourensano que escuchará el suspiro del universo
- Un simulacro en un túnel de la A-52 cortará parcialmente el tráfico durante cinco horas
- Niegan incendiar A Chavasqueira: «Estaba en casa cocinando un guiso»
- Los vecinos abordan a Rueda para que frene la contaminación de As Conchas