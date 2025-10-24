El Concello adjudica la gestión del café La Pajarera a una firma de transporte

Tras varios años salpicados de concesiones anómalas, la última por un cambio de adjudicatario no autorizado por el Concello de Ourense y que fue denunciado por el BNG, La Pajarera, una de las cafeterías propiedad del Concello más emblemáticas, y ubicada en pleno centro, en el Jardín Japonés, tiene ya nuevo concesionario.

El Concello acaba de formalizar de forma definitiva esta semana la concesión de la explotación de las instalaciones por 279.000 euros, por un plazo de cinco años a la firma Logística Ecológica Ourense S.L. Si bien el epígrafe inicial de la firma es el de una empresa de transporte de mercancías por carretera y no de hostelería, lo que parece incongruente, su objeto social asegura que es una firma que trabaja como operador de transporte, depósito y almacén de mercancías para su distribución e incorpora al final el epígrafe de «establecimientos de bebidas, café bar...» con puntos suspensivos.

La concesión es por cinco años, «lo que le permite a la concesionaria una adecuada planificación económica de la actividad, lo que redundará en beneficio de la calidad y de la prestación de los servicio y de beneficios para el ciudadano» considera

El canon, de 3.581 euros al mes sin incluir IVA, se ha decidió, de acuerdo al estudio de mercado realizado en 2020, cuando se realizó la concesión luego fallida, y polémica tras dejar a dedo el concesionario la explotación a otro.