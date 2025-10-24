Un comité evalúa cada caso de cáncer de mama: en Ourense hay casi 400 diagnósticos al año

En el hospital universitario de Ourense hay un comité de tumores de mama que se reúne cada jueves para estudiar cada caso y tomar decisiones colegiadas sobre el procedimiento asistencial y el tratamiento más adecuado. Se trata de un equipo multidisciplinar formado por especialistas de oncología médica, oncología radioterápica, cirugía, radiología, anatomía patológica y medicina nuclear. Este comité, clave en la adopción de las decisiones terapéuticas para cada paciente de mama, evaluó el año pasado 950 casos, y la previsión es que superará el millar cuando termine 2025. El dato no equivale a número de personas, sino que el proceso de un mismo paciente puede ser examinado en más de una ocasión por este organismo, debido a que los «diagnósticos y tratamientos del cáncer de mama evolucionan y su proceso asistencial sigue un itinerario cada vez más complejo», destaca el Sergas. La detección de tumores de mama, cuyo diagnóstico en estadios tempranos es clave para un mejor pronóstico y mayor porcentaje de curación, ha aumentado en los últimos ejercicios. Se diagnostican casi 400 al año en la provincia de Ourense. El área sanitaria diagnóstico este tumor a 380 personas en 2024. En el mismo periodo, el servicio de anatomía patológica del CHUO procesó más de 800 biopsias por sospechas tumorales.

María Dolores López, jefa del servicio de oncología radioterápica y miembro del comité de tumores de mama desde hace más de 25 años, el valor de este equipo «está en la visión multidisciplinar. Cada profesional aporta su conocimiento y su experiencia, y eso nos permite decidir el mejor paciente para cada paciente. Todos aprendemos de los demás», afirma esta experta.

En Ourense se reúnen todos los jueves a primera hora y revisan una media de 18 casos, una cifra que puede llegar a 30 asuntos en una mesma sesión. Este equipo mantiene su actividad durante las 52 semanas del año.

El trabajo del comité no termina con la valoración inicial. «Habitualmente, una misma paciente pasa varias veces por el comité a lo largo del tratamiento», aclara López. «Cuando termina la quimioterapia o la radioterapia, o después de la cirugía, volvemos a evaluar los resultados y decidimos si necesita tratamientos complementarios, como hormoterapia», dice. Las reuniones sirven para abordar y decidir sobre los casos más complejos. Las decisiones son consensuadas y colegiadas, tras la evaluación de todos los puntos de vista y atendiendo a las «particularidades» de cada paciente.