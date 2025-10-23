La UNED arranca el curso con dobles grados por primera vez

Está claro que la educación a distancia ha llegado para quedarse. La irrupción de la pandemia en 2020 obligó a acelerar los recursos de estudio on-line en todos los ámbitos, y varios estudiantes encontraron en la modalidad su opción preferida para sacar sus titulaciones. Y aunque a día de hoy hay cientos de opciones en la que formarse, sólo una institución permite sacarse un grado universitario a precios públicos: la UNED, que en su unidad de Ourense inauguró el curso ayer con un acto académico.

Un evento solemne en el salón de actos del Centro Cultural Marcos Valcárcel, que sirvió más que nada para homenajear a los 26 ourensanos que han terminado su carrera en el centro durante el último año. Pero con vistas al curso ya en marcha (pues las clases comenzaron en septiembre) la UNED cuenta con una oferta académica nunca antes vista. Y es que a los 30 grados disponibles, se le suma este año por primera vez la posibilidad de cursar un doble grado, y poder así obtener dos titulaciones en cinco años.

Concretamente, los estudiantes han tenido la opción de matricularse en la dualidad de Derecho y Trabajo Social o en la de Ciencia Política y Sociología. Un catálogo que, según la UNED, «responden a la creciente demanda de formación interdisciplinar», y que se puede cursar tanto en modalidad puramente digital como en su oferta semipresencial.

1.100 ourensanos en la UNED

Para quien plantee cursar un grado en la universidad española a distancia, la suerte no está precisamente de su parte: justo esta medianoche se cerró el plazo para matricularse en la institución. Por eso mismo, no se saben todavía la cifra oficial de estudiantes que tendrá el departamento de Ourense, pero su director, José Manuel García Díaz, afirma que en los últimos años el centro asociado acostumbra a enseñar a cerca de 1.100 pupilos provenientes de la provincia termal, y nada indica que el número se vaya a reducir en esta convocatoria.

Una modalidad por explotar

El número aproximado que aporta la UNED permite indicar que los estudiantes ourensanos matriculados en una titulación a distancia suponen la mitad de los que lo hacen presencialmente en el Campus de la UVigo en As Burgas, quienes componían un total de 2.078 el pasado curso. Lejos de ser pesimista, este dato es casi una anomalía teniendo en cuenta la poca afiliación a la educación on-line en España frente a los países de su mismo nivel. Según un estudio de la empresa Instructure, apenas el 3% de los alumnos españoles estudia plenamente en línea. Por su parte, sólo el 23% participa en enseñanzas de modalidad híbrida, ratio que el estudio considera «relativamente bajo» al compararlo con los porcentajes de los grandes estados europeos: en Alemania, más de la mitad de los estudiantes combina clases en línea y presencial, y en Reino Unido lo hace un 47%.