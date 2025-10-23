Trives otorga un bono de 30 euros a los menores para libros y material
Redacción
Ourense
La media de edad supera los 55 años en el concello de Trives, donde en 2024 solo había un 1,46% de población de entre 0 y 4 años, un 2% con edades entre los 5 y 9 años, un 2,2% entre los 10 y 14, y un 2,3% entre los 15 y 19 años. El Concello ha lanzado un bono de 30 euros, dirigido a los menores del municipio, para la compra de libros y material escolar. Tendrán derecho a la ayuda las personas empadronadas de 0 a 18 años de Trives y deberá gastarse íntegramente en establecimientos de la villa. La solicitud puede realizarse de forma presencial y telemática ante el Concello de Trives. Los objetivos, fomentar la lectura y apoyar el comercio local.
