El Peri del casco viejo avala su fracaso casi 30 años después, con un 10% de edificios en ruina

Según el Colegio Oficial de Arquitectos de Ourense, en lo que va de año se han visado cuatro proyectos de obra para viviendas en el casco histórico de Ourense. Son brotes verdes, pero realmente muy pequeños, pues se producen en un contexto de degradación de este valioso entorno urbano, que demuestran, casi 30 años después de su aprobación, el fracaso de Plan Especial de Reforma Interior, Peri del casco histórico. Además de viviendas que están en ruinas o semirruina.

Inmueble apuntalado en Hernán Cortés. | FdV

Una realidad que acaba de avalar un informe elaborado por la oficina de Urbanismo del Concello, según la cual este plan es «insuficiente», «obsoleto» , y de las 18 unidades de actuación que estaban previstas cuando se aprobó hace casi tres décadas se ejecutaron solamente 8.

Edificio en obra en Cardenal Cisneros. | FdV

La declaración de este entorno histórico primero como zona ARI (Área de Rehabilitación Integral) y otros planes europeos como el URBE y las ayuda de la Xunta en los últimos años, no consiguieron alcanzar las 100 viviendas rehabilitadas. Una cifra mínima un casco histórico que tienen a 1.065 edificios catalogados con sus propia ficha, que lo que representan un total de 2.121 viviendas y 960 locales comerciales, según los datos elaborados por la Xunta tras la reciente declaración de ese ámbito como área Rexurbe (Área de Regeneración Urbana de Interés Autonómico de Galicia).

«Un plan insuficiente»

En el mencionado informe del área municipal de Urbanismo para justificaba la petición de una modificación de crédito —que no fue aprobada finalmente en el pleno — se pedía la dotación de «una partida de 677.000 euros para contratar la redacción de un Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de las Fuentes Termales de As Burgas y del Conjunto de Interés Histórico de la ciudad de Ourense», es decir un nuevo Peri que pasará a llamarse Pepou.

Explican los técnicos que el Concello dispone actualmente de varios instrumentos de ordenación y protección que afectan al casco histórico de la ciudad «pero la yuxtaposición de ámbitos, con normativas dispares, ocasiona múltiples problemas de gestión». En el caso del Peri destacan ese «desarrollo insuficiente», algo que demuestra el ya referido hecho de que de las 18 unidades de ejecución tan solo han sido formalizadas, en los casi 30 años deel actual PERI, 8, y anuladas una.

Además, «la inejecución de las diferentes unidades de desarrollo proyectadas derivaron en la paralización de actuaciones puntuales sobre las edificaciones que las componen». Es decir que como en un castillo de naipes, durante estos años, «toda actuación sobre los edificios de cada unidad de actuación quedaba, por imperativo legal, supeditada al desarrollo de la unidad correspondiente». Si una se paralizaba afectaba a todo el resto.

Ello explica parte del fracaso del plan pues «·este hecho se encontraba, de frente, con la ordenanza municipal reguladora del deber de conservación de la inspección técnica de edificios y la declaración de ruina».

El Peri, ha quedado además obsoleto, porque prohibe mucho tipos de instalaciones de nueva generación u hoteleros, parkings, anexión de dos edificios en una obra y otros, «así como infraestructuras que permitan cubrir las necesidades de la sociedad en la que vivimos» indican los técnicos.

No solo eso. Es necesario incluir en el futuro plan —ahora Pepou— su extensión , sino la inclusión de nuevos ámbitos, tales como Cementerio de San Francisco y Fuentes Termales de As Burgas y su entorno delimitado ambas declaradas BIC tras la aprobación del viejo Peri o Jardín del Posío. Unas normativas chocas con las del viejo Peri . La urgencia de contratar la redacción de otro plan, cuyo contrato pretende externaliza el Concello, pretende, entre otras cosas, «identificar los déficits residenciales, dotacionales, sociales», e incluso adaptarlo a las normativas y leyes aprobada esn 30 años, que no han dado sus frutos.

Pese al parón urbanístico, se levantan ya cinco grúas de obra en este barrio histórico

Pese a las críticas tanto de las asociaciones de vecinos del casco histórico y del comercio y ahora de los propios técnicos municipales, por las obsolescencia del Peri de esta zona histórica, aún en vigor, las grúas de obra parecen haber «anidado» en los últimos meses en el mal llamado casco viejo, y alzan su altísima silueta, en un radio pequeño de calles, al menos cinco grúas que están trabajando en otras tantas obras de rehabilitación.Una de ellas es ya a casi parte del paisaje, pues lleva años y es la del largo proyecto de reforma del Museo Arqueológico y por lo tanto un proyecto de promoción pública.Pero en este momento además de los edificios apuntalados desde hace años por ruina, hay inmuebles ya vaciados y en fase de rehabilitación y grúas n las calle Cardenal, Cisneros, otra en Hernán Cortés, así como dos más de proyectos que se llevan a cabo en el entorno de calle Colón.Uno de los que más avanza es precisamente uno de los edificios de viviendas de calle Colón con fachada a esa calle y a la Plaza San Marcial, y que es la más avanzada.