Obras de remodelación y ampliación en seis institutos y colegios movilizan 11,5 millones
La Xunta esgrime 58 millones de euros de inversión en educación en Ourense en 690 obras | Biblioteca renovada en el IES de Bande por casi 50.000 euros
Redacción
La Xunta invertirá en el ámbito educativo 58 millones de euros en un total de 690 actuaciones previstas en la provincia de Ourense, destaca el delegado territorial de la administración autonómica, Manuel Pardo. Un total de 38 intervenciones son obras en varias fases —terminadas, en ejecución y licitadas— por un importe de más de 29 millones de euros, otras siete son instalaciones fotovoltaicas —la inversión en total asciende a 205.000 euros—, mientras que la mayoría, 637, son pequeñas obras del verano, por un importe de 13,6 millones. Además hay otras ocho intervenciones con un presupuesto de más de 15 millones, entre las que destaca el futuro primer instituto de Pereiro de Aguiar, el Padre Feijóo, cuya ejecución requerirá 9,5 millones.
Las obras de remodelación y ampliación de seis centros educativos de la provincia movilizan una inversión autonómica de 11,5 millones. A las ampliaciones de los institutos Xesús Ferro Couselo y Manuel Chamoso Lamas, en Ourense y O Carballiño, se destinarán 2,7 y 2,4 millones, respectivamente. La del CEIP Ben-Cho-Shey de Pereiro cuesta 2 millones y la del IES Eduardo Blanco Amor, un millón. Además, las rehabilitaciones integrales de este instituto de A Ponte y del IES As Lagoas requieren 1,2 y 1,1 millones, respectivamente. Para la renovación de carpinterías del IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova: 1,1 millones.
El delegado territorial de la Xunta y la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, visitaron este miércoles la nueva biblioteca del instituto de la localidad, el IES Aquis Querquernis. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional invirtió en las obras casi 50.000 euros. Las actuaciones en este centro educativo ourensano consistieron en el suministro e instalación de calefacción, la colocación de carpintería y monitorización de ventanas, así como la instalación eléctrica de la nueva biblioteca, con la colocación de seis puestos de trabajo, entre otras intervenciones llevadas a cabo.
