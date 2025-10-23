Manuel G. Rosendo vuelve de Turquía como bronce europeo

El jugador ourensano de parabádminton, Manuel G.Rosendo, ha regresado a Ourense tras ganar el bronce en el reciente Campeonato de Europa en Turquía. A su llegada, fue recibido en la casa consistorial por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, e o concelleiro de Deportes, Aníbal Pereira. Rosendo es además el actual campeón de España, y ya tiene la mira puesta en el próximo mundia, que se celebrará en Bahréin.