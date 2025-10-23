La mala convivencia a juicio: acusado de cortar la alambrada del vecino
La Fiscalía pide una condena de multa para un septuagenario de Ourense por un delito de daños
J. F.
Tras dos horas de juicio en el Penal 2 de Ourense, la Fiscalía ratificó sus conclusiones y mantuvo su petición de condena —una multa de 5.760 euros más una indemnización de 1.089— para un hombre septuagenario que está acusado de un delito de daños del que presuntamente fue víctima un vecino. El encausado no se mostró conforme con la acusación y la magistrada dictará sentencia para determinar si efectivamente es responsable de alguna infracción penal. La Fiscalía sostiene que el acusado obró con intención de «fastidiar» a su vecino. Presuntamente, a mediodía, el 11 de septiembre de 2022, cortó con unas tijeras la alambrada del perjudicado, seccionando tres metros de cierre metálico. El ministerio público añade que el encausado presuntamente arrancó la enredadera de esa zona y quitó el bambú, elementos vegetales del perímetro del inmueble del perjudicado. Los desperfectos y el coste total de reparación ascienden a 1.089 euros, IVA incluido.
