La literatura ourensana se cita en O Carballiño

O Carballiño se convertirá este sábado en sede del octavo Encuentro Literario de Ourense, una cita ya consolidada en el calendario del municipio que reunirá a más de cuarenta autores y blogueros llegados de distintos puntos de la geografía gallega. Se desarrollará desde las 09.30 hasta las 20.30 con un programa de presentaciones, mesas de debate, juegos y sorpresas.