Herida una mujer tras caerle encima un árbol mientras cortaba leña en Monterrei
Hasta el lugar se movilizaron Bomberos de Verín, Guardia Civil y Protección Civil
E. P.
Una mujer resultó herida tras caerle encima un árbol mientras cortaba leña en una zona de monte en Flariz, en el municipio ourensano de Monterrei.
Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron sobre las 11.50 horas de este jueves y fueron los profesionales sanitarios los que dieron la voz de alarma y detallaron que la mujer estaba herida y atrapada debajo del árbol.
La central de emergencias movilizó a los Bomberos de Verín que, una vez en el punto, comprobaron que la mujer ya estaba liberada por particulares. Hasta el lugar también se desplazó la Guardia Civil y los efectivos de Protección Civil.
