La Feira da Chinita volverá a reunir a la comunidad venezolano-gallega en Ourense

La amplia comunidad venezolana de Galicia ya cuenta los días para volver a reunirse en una de sus mayores fiestas, con Ourense como epicentro. Y es que Yésicca Álvarez, junto al Concello de Ourense, vienen de presentar la novena edición de la Feira da Chinita, que en este 2025 se celebrará el domingo 9 de noviembre, en el marco de las fiestas de San Martiño.

La actividad, como ya viene siendo habitual, se celebrará en el Campo da Feira, donde ya han tenido lugar las ocho ediciones anteriores. Desde las 12.00 hasta las 22.00 horas, el recinto se convertirá en un hervidero de alma llanera que el año pasado logró reunir a unas 4.000 personas.

La programación contará con actividades de todo tipo, pero la reina volverá a ser la gastronomía: los asistentes podrán disfrutar de una comida típica con arepas, hallacas, cachapas o empanadas que harán el deleite, tanto de los venezolanos, como de los múltiples ourensanos que cada año se acercan a la celebración por interés en la cultura.

El día también contará con una extensa selección musical, con el artista Miguel Moly como cabeza de cartel. El considerado rey del merengue aterrizará en Ourense para dar su primer concierto en Galicia, al que lo seguirá la orquesta Los Coleguitas, el grupo Gaiteros del Zulia o los cantantes Misael Sánchez y Elymar Zurita. La jornada incluirá además DJ, expositores de personas emprendedoras, elección de Reina del día y actividades infantiles.