Estudios Abertos estrena un premio que conecta artistas y mecenas locales

Ourense celebra esta semana la primera edición del Premio de Adquisición La Torta–Estudos Abertos 2025, una nueva iniciativa que busca fomentar el coleccionismo privado y visibilizar la creación artística local a través de un gesto directo: la compra de una obra de arte.

El galardón, promovido por la asociación cultural A Maquinadora – Activadora de Ideas e Proxectos, en el marco de la iniciativa Estudos Abertos, cuenta con el patrocinio de la cafetería La Torta de Ourense, cuyo propietario, Manuel Lovelle, adquirirá una de las piezas presentadas por artistas participantes. El valor de compra se ha fijado en 1.000 euros.

«Es una forma de colaborar que consiste simplemente en adquirir una obra de arte», destacaron desde la organización durante la presentación del premio, celebrada en la Galería Marisa Marimón.

El objetivo del premio es «poner en valor a los artistas de la provincia», al tiempo que se reconoce el papel de las empresas que apuestan por la cultura como parte de su identidad de marca. «Comprar arte también es construir ciudad», afirmó la crítica de arte Tareixa Taboada, miembro del comité curatorial, junto a la galerista Nuria Pereira Marimón.

Ambas destacaron la importancia de este tipo de colaboraciones para impulsar el coleccionismo desde lo local, agradeciendo a quienes tienen «la sensibilidad de apostar por nuestros artistas».

Por su parte, el patrocinador y coleccionista Manuel Lovelle, explicó que su implicación nace de una «cierta inquietud por el tema de los artistas, aunque sobre todo por los artistas callejeros», y del deseo de «dar un poco de vida a Ourense», lamentando que «a veces se hacen cosas y ni nos enteramos de lo que se hace. Esta vez lo vimos gracias a un anuncio a través de las redes sociales y quisimos participar para contribuir un poco en que se sepan estas iniciativas», dijo.

Así pues, en esta primera edición compiten seis artistas que tenían como único requisito formar parte de los Estudos Abertos: Xosé Poldras, Marita Carmona, Xosé Vilamoure, Elhaba Carballo de Dios, Mon Devane y Natasha Lelenco, con obras que van desde técnicas tradicionales hasta lenguajes contemporáneos empleando técnicas de pintura, pero también de escultura y cerámica.

Las piezas que optan al premio pueden verse ya en la web www.estudiosabertos.com y estarán disponibles para su visita durante los días de puertas abiertas de Estudos Abertos Ourense, que se celebran este fin de semana: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, en 19 espacios repartidos por la ciudad.

Para conocer al premiado, el jurado deliberará el sábado y el fallo se hará público el domingo a las 11.30 horas, en un acto simbólico que tendrá lugar en el taller del artista ganador. «Nos alegra mucho contar con este apoyo», esgrimió Victoria Mociños, de A Maquinadora, que deseó que el apoyo «al arte contemporáneo crezca aún más en futuras ediciones de Estudios Abertos».