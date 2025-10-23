Barbadás calienta motores para su undécimo Rallymix

En los deportes de riesgo es tan importante ponerse a punto para la competición como prevenir peligros innecesarios, tanto para el competidor como para el espectador. De ello dan buena nota en el concello de Barbadás, que a dos días de que dé inicio su undécima edición del Rallymix, convocó la primera Xornada escolar de seguridade no automobilismo deportivo en colaboración con la Escudería Barbadás. Más de 200 alumnos y alumnas del CPR Luis Vives y el CEIP Filomena Dato, así como usuarios e usuarias del Centro Ocupacional As Burgas, se acercaron en la mañana de ayer al Polideportivo Municipal para conocer en más detalle la seguridad vial con la que cuenta este tipo de eventos deportivos.

Los jóvenes vivieron así una jornada que a los pequeños más aficionados al motor les habrá parecido un paraíso. Los niños tuvieron la oportunidad de explorar el interior de los bólidos que competirán desde este viernes hasta el domingo en el 11º Rallymix Concello de Barbadás «Memorial Gonzalo Belay», además de conocer la indumentaria con la que conducirán los pilotos. También recibieron una lección para disfrutar del rally correctamente, indicándoles en qué zonas se debe colocar el público durante las carreras, y como ejemplo, pudieron contemplar una exhibición de varios equipos participantes.

La edición en la que el Rallymix supera la década de antigüedad cuenta con un aire rejuvenecido con la renovación del circuito como principal valedor. El tramo ha cambiado por completo, y de los 6,1 kilómetros que los pilotos tuvieron que correr en la última edición, se pasa a los 9.000 metros de recorrido, que incluirán por primera vez a la parroquia de Sobrado do Bispo en el espectáculo. Se ha aumentado también el número de competidores: serán 94 vehículos los que pasarán la revisión para poder competir en el Rallymix, un aumento de más de 20 inscripciones frente al año pasado.