El arte de Sorolla transforma el CHUO en una galería para mejorar la salud

El Hospital Universitario de Ourense acoge desde esta semana la exposición «¿Sorolla en un hospital?», una iniciativa que lleva reproducciones de algunas de las obras más conocidas del pintor valenciano a distintos espacios del centro sanitario. La muestra, promovida por la Fundación Cultura en Vena dentro del programa Arte Ambulatoria, llega a la ciudad tras pasar por los hospitales 12 de Octubre de Madrid y Miguel Servet, en Zaragoza, y gracias a la colaboración del Grupo Saba y al convenio entre la fundación y el Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco.

Parte de las obras pueden verse en el vestíbulo / Roi Cruz

Instalada en áreas vinculadas a hematología, como la planta principal frente a Admisión, la séptima planta de hospitalización o el Hospital de Día del Santa María Nai, la exposición propone un recorrido visual y poético por la obra de Joaquín Sorolla, reinterpretada desde la mirada de la salud, la vulnerabilidad y el cuidado. Las imágenes, acompañadas de textos creados especialmente para conectar con las vivencias de pacientes y familiares, buscan ofrecer un respiro emocional en momentos de incertidumbre o dolor.

Las reproducciones proceden de colecciones tan prestigiosas como los museos Sorolla y del Prado—Madrid—, el Carmen Thyssen—Málaga—, Bellas Artes de Asturias, el Museo de Orsay—París—, la Galería Internacional de Arte Moderno— Venecia— o la Hispanic Society of America de Nueva York, logrando reunir en un solo recorrido hospitalario obras dispersas por todo el mundo.

«La estancia en un hospital puede convertirse en un paréntesis fuera de la realidad cotidiana. Por eso creamos un recorrido que invite a detenerse, a conectar con los recuerdos y a respirar», explicó ayer Juan Alberto García de Cubas, presidente de Cultura en Vena— una entidad sin ánimo de lucro que lleva música en directo, artes visuales y literatura a hospitales y comunidades rurales— , durante la inauguración de la exposición que formará parte de las instalaciones del complejo hospitalario ourensano .

Por su parte, el gerente del área sanitaria, Santiago Camba, agradeció el apoyo de la Fundación y destacó la larga trayectoria de integración artística en los hospitales ourensanos: desde los murales de Xaime Quessada y Mon Devane, hasta la colección de Art Brut de Toén-Piñor o el proyecto ArtEspida. En este sentido subrayó también la importancia del arte como complemento terapéutico, recordando que la Organización Mundial de la Salud reconoce desde 2019 el valor de la cultura como un activo para la salud acompañando los tratamientos médicos, contribuyendo a reducir la ansiedad, a mejorar el estado de ánimo y a favorecer la recuperación.

«Estoy seguro de que las imágenes de Sorolla formarán parte de las emociones de muchas personas que se sienten en este mismo espacio antes de su ingreso o afronten su tratamiento en hematología. Confío en su poder de consuelo y apoyo», señaló Camba.

Un reto participativo

La edición ourensana de la muestra incluye además una propuesta participativa: «El Reto de Sorolla», un juego de pistas y reflexiones que invita a pacientes, familiares y profesionales a recorrer la exposición de una manera diferente, dejando que las obras activen recuerdos, emociones y preguntas. Una forma de transformar la visita en una experiencia compartida que va más allá de la contemplación pasiva, y que contribuye a hacer del hospital un lugar más humano y creativo.

En este mismo marco de colaboración, el Hospital Universitario de Ourense acoge también de forma permanente la exposición «Pequeños Pacientes, Grandes Lectores», que reúne cuentos e ilustraciones creados por pacientes pediátricos y alumnado de escuelas rurales gallegas.