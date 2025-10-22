Los vecinos abordan a Rueda para que frene la contaminación de As Conchas

Representantes de la Asociación de Vecinos e As Conchas, se han reunido con el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, aprovechando su presencia este lunes en Celanova , para presidir el Consello de la Xunta, y que han propuesto que tanto esta administración autonómica como la Confederación Hidrográfica Miño Sil, retiren los recursos contra la sentencia de TSXG que los obliga a poner medidas contra la grave contaminación de las aguas del embalse de As Conchas por vertidos agro ganaderos sin depurar que causa gravísimos daños y aguas de consumo inservibles en los concellos afectados por la contaminación del Limia.

El fallo emitido en julio de este año, una sentencia histórica en el ámbito europeo, condena a estas administraciones públicas y les obliga actuar, máxime en un momento, indica la asociación vecinal denunciante, en el que el problema es ya internacional, pues la contaminación afecta ya a aguas portuguesas. Consideran que los recursos presentados contra la sentencia de julio de este año TSXG, que considera que considera a ambas estas administraciones a aplicar medidas correctoras y frenar el grave deterioro de acuíferos solo van a hacer perder más tiempo pues consideran que es improrrogable cumplir el fallo

En el encuentro este lunes con Alfonso Rueda, que fue abordado por los representantes vecinales de As Conchas, le entregaron al presidente el fallo de la sentencia del 11 de julio de 2025, junto con las medidas correctoras que dicha resolución judicial exige.

La asociación afirma que «le recordamos que el pleno de la Diputación de Ourense, en su sesión del 27 de diciembre de 2025, aprobó por unanimidad —con el voto favorable de todos los partidos políticos— la petición de que se cumpla la sentencia, instando así a la Xunta a adoptar las mismas medidas correctoras ordenadas por los tribunales». Además se informó de que se solicitará a la Confederación Hidrográfica «que actúe en el mismo sentido, recordando que han pasado quince años sin que se haya hecho nada efectivo para frenar el deterioro ambiental de la comarca.

Posible multa a la Xunta

Por otro lado la Asociación Vecinal As Conchas también indicó que «desde el 22 de mayo de 2025 la Xunta está incumpliendo el decreto sobre zonas vulnerables por nitratos, lo que podría acarrear una multa de la Unión Europea que, en última instancia pagarán todos los gallegos”. Afirman que “no solo sufrimos la contaminación, sino que además terminamos pagando por ser contaminados”.

Otro de los puntos abordados fue «a grave situación ambiental del embalse de As Conchas, que este verano —desde el 5 de junio— estuvo en máxima alerta por contaminación» . La Asociación informó además de que el embalse de Lindoso registró explosión de s de cianobacterias durante parte de junio y julio, y que el embalse de Salas también sufrió episodios similares. “Tres embalses de la misma comarca con proliferaciones tóxicas deberían ser motivo suficiente para actuar con urgencia”, señalaron.

Entre la documentación entregada al presidente se incluyó el artículo 4 de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, recordando que el texto legal establece claramente que son objeto de protección el agua, el suelo, el aire, el clima, el paisaje y su interrelación, y que la Consellería de Medio Ambiente sí tiene competencias en la materia.

También le adjuntaron los escritos enviados a la Dirección Xeral de Saúde Pública y la respuesta de esta última, tras solicitar que el Ayuntamiento de Lobeira colocase carteles de “prohibido el baño” por riesgo de contaminación con cianobacterias.

La Asociación de Vecinos de As Conchas expresan su esperanza «en que el presidente de la Xunta haya comprendido la gravedad de la situación, que afecta no solo a la comarca de la Baixa Limia y Xinzo de Limia, sino también a Portugal, donde el embalse de Lindoso ha registrado este año su primer bloom de cianobacterias» .

Advierten de que «la contaminación no entiende de fronteras y solo la cooperación institucional podrá frenar un deterioro ambiental que amenaza con empeorar»

Por ello, la Asociación solicita que tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica retiren sus recursos de casación, pues la sentencia «es clara al reconocer responsabilidades» y «recurso recurso solo retrasa lo inevitable”, señalaron. “Lo que hace falta ahora es perder el tiempo con recursos innecesarios , y unirse para proteger el agua, el territorio y la salud de todos».