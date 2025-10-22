La tasa de la basura sube en Ourense de 121 a 181 euros anuales

El Concello de Ourense ha dado ya el primer paso para la implantación de la subida de la tasa de basura, con la aprobación inicial en Junta de Gobierno Local, de la ordenanza reguladora de este servicio de recogida y gestión de residuos, que permitirá un incremento lineal– en el caso de las viviendas con recogida diaria– que será del 44% , al pasar de los 121 a 181 euros anuales. Eso supondrá una media de 55 euros más al año.

En el caso de las viviendas del municipio en las que la recogida de basura no es diaria, pagarán 82,50 euros, lo que supondrá 25, 2 euros anuales más que el precio actual.

El Concello alega que , en el caso de Ourense, las tarifas permanecían sin cambios desde 2013 y no cubrían el coste del servicio. El coste total del servicio de recogida y tratamiento de residuos asciende a 11,9 millones de euros frente a los 8,9 millones que se recaudan en la actualidad , por lo que las tarifas previstas previstas en este nuevo proyecto de ordenanza «reflejan el coste real, con un incrementa más importante en lo relativo que en lo absoluto” La ordenanza incluye también las tarifas correspondientes a diferentes usos comerciales e industrias y de servicios, con epígrafes específicos para establecimientos de espectáculos públicos, de actividades recreativas, alojamientos, alimentación, educación, sanidad, religiosos y asistenciales, y otros, con diferentes importes en función de la naturaleza y destino y, en su caso, de la superficie u ocupación de los inmuebles. Según lo previsto en la ley, se implantan sistemas de “pago por generación”, de manera que el incremento será mayor en porcentaje en el caso de grandes productores de residuos y menor en los de usos comerciales que producen pocos .

Por ello la ordenanza establece una bonificación del 100% para unidades de convivencia en riesgo de exclusión social. Otra, del 50 % de la cuota, para las personas usuarias que participen en programas de compostaje doméstico .

Enmiendas del PSOE

Los grupos de oposición recibirán la ordenanza y tienen luego un plazo de presentación de enmiendas antes de llevarla a pleno para su aprobación. El PSOE ya adelantó que va a presentar enmiendas, pues «la subida es desproporcionada, por pura incompetencia local» indica la edil María Fernández, no por culpa de una a norma europea, y por no haber implementado formación y medios para promover el reciclaje.