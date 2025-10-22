El subdelegado solicita a la Xunta «mejoras» para las personas con discapacidad
Redacción
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, reafirma el «compromiso» de la administración estatal con las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Este martes se reunió con representantes de la Federación Galega de Asociacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual (Fademga), así como de la entidad ourensana Aspanas.
Santos hace un llamamiento a la Xunta para que atienda las necesidades del colectivo. «Quero pedirlle á administración galega, competente neste ámbito, que sexa sensible coas necesidades das persoas con discapacidade intelectual ourensás e galegas, de xeito que as súas políticas sociais se traduzan en melloras para este colectivo e para as persoas traballadoras que lles fan a vida máis sinxela cada día», subraya.
