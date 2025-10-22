Un simulacro en un túnel de la A-52 cortará parcialmente el tráfico durante cinco horas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevará a cabo esta noche un simulacro de actuación y coordinación ante un accidente con víctimas en la autovía A-52, concretamente en el túnel de Alongos a su paso por el municipio de Toén (Ourense).

El ejercicio comenzará este miércoles a las 21:00 h. y se prolongará hasta las 2:00 de la madrugada del jueves 23 de octubre. Durante ese tiempo, se cortará al tráfico la calzada izquierda de la autovía (sentido Benavente) entre los pasos de mediana situados en los kilómetros 235,1 y 237,5.

Para garantizar la circulación, se habilitará un desvío provisional por la calzada derecha (sentido Vigo), que funcionará con tráfico bidireccional entre los puntos mencionados. Los cortes y desvíos estarán debidamente señalizados para asegurar la seguridad de los usuarios y de los equipos de emergencia.

El objetivo del simulacro es comprobar la efectividad de los protocolos de actuación y evaluar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia implicados —Bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil, gestores del túnel y Protección Civil— en situaciones de siniestro con víctimas en túneles.

El incidente simulado recreará la colisión entre dos turismos, con víctimas graves y leves, para poner a prueba los tiempos de respuesta y los procedimientos de rescate.

Esta actuación forma parte del programa de ejercicios periódicos que exige la normativa vigente sobre seguridad en los túneles del Estado, la cual establece que el personal de gestión de los túneles y los servicios de emergencia deben organizar simulacros conjuntos con los responsables de seguridad y los organismos de Protección Civil.