El PSOE critica «el abandono» de Ourense en las partidas de la Xunta de Galicia para 2026
REDACCIÓN
Desde el PSdeG de Ourense, y tras conocer las partidas previstas en los presupuestos de la Xunta para la provincia para 2026, consideran que las cifras vuelven a demostrar “el abandono sistemático de la tercera urbe de la Comunidad Autónoma por parte del ejecutivo gallego”, tal y como relata la portavoz de los y de las socialistas en la Administración local y la secretaria general del PSOE, Natalia González.
“Este nuevo presupuesto confirma que Ourense sigue fuera del mapa de las prioridades de la Xunta. Es inadmisible que la que se denomina como capital termal de Galicia no reciba ni un solo euro para potenciar su sector más emblemático, mientras el Plan Estratégico Termal durmiendo en un cajón”, tampoco para se dota para el pabellón de gimnasia o las mejora del estadio de O Couto entre otras muchas carencias.
