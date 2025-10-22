Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE critica «el abandono» de Ourense en las partidas de la Xunta de Galicia para 2026

REDACCIÓN

Ourense

Desde el PSdeG de Ourense, y tras conocer las partidas previstas en los presupuestos de la Xunta para la provincia para 2026, consideran que las cifras vuelven a demostrar “el abandono sistemático de la tercera urbe de la Comunidad Autónoma por parte del ejecutivo gallego”, tal y como relata la portavoz de los y de las socialistas en la Administración local y la secretaria general del PSOE, Natalia González.

“Este nuevo presupuesto confirma que Ourense sigue fuera del mapa de las prioridades de la Xunta. Es inadmisible que la que se denomina como capital termal de Galicia no reciba ni un solo euro para potenciar su sector más emblemático, mientras el Plan Estratégico Termal durmiendo en un cajón”, tampoco para se dota para el pabellón de gimnasia o las mejora del estadio de O Couto entre otras muchas carencias.

Piden transparencia en los datos de los cribados de cáncer, «que salvan vidas»

Acusado de tocar el culo a una joven durante un selfi: «Me quedé en ‘shock’», dice la víctima

El campus de Ourense retorna a la sociedad casi 100 millones de euros

Pena de prisión más multa para una mujer que dio una patada a un guardia civil en los testículos

«El proceso mental del cáncer es duro; es importante el apoyo psicológico»

Fiscalía denuncia por vía penal a 4 locales del casco viejo por contaminación acústica

Entrega el carné a la jueza para acatar cuatro meses sin él por atropellar a un octogenario

Los vecinos abordan a Rueda para que frene la contaminación de As Conchas

