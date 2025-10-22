«El proceso mental del cáncer es duro; es importante el apoyo psicológico»

El día en el que se decretó el estado de alarma por la pandemia de covid, María del Carmen Domínguez, natural de Morón de la Frontera (Sevilla) y afincada en Ourense desde hace 22 años, entraba en el quirófano para ser intervenida de un cáncer de mama que le detectaron en febrero de 2020, en uno de los primeros controles tras dar positivo en un estudio genético que, tras las sospechas por la elevada incidencia de cáncer entre las mujeres de su familia, constató su riesgo alto de padecer un tumor.

«Cuando te diagnostican cáncer tu vida da un vuelco y cambia por completo. Genera ansiedad, miedo e incertidumbre», dice esta mujer de 48 años. Superó el tumor con la cirugía y la quimioterapia, pero sigue a tratamiento hormonal y, con su testimonio, visibiliza la importancia del acompañamiento psicológico en el proceso. «Lo más importante es estar aquí, con vida, y poder seguir, pero el proceso mental es complicado y necesitas tratamiento psicológico para asumir lo que estás viviendo: diagnósticos, cirugía, tratamientos y los cambios que se generan en tu propio cuerpo, así como las secuelas del tratamiento secundario hormonal, incluidos algunos efectos que son visibles y otros que son invisibles y tabú, porque afectan a la intimidad. Es una carrera de fondo, un día a día», describe.

Desde su vivencia, María del Carmen ayuda a otras pacientes que están en tratamiento. Es voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ourense. «La enfermedad te hace vulnerable. Pensamos que podemos con todo y que somos invencibles, pero cuando te llega el diagnóstico la vida te da una bofetada. Vives un proceso muy duro a nivel personal y familiar», asume, sin edulcorar la realidad del cáncer. «Las personas que pasan por un tratamiento necesitan mucha comprensión, información y ayuda psicológica», recalca. «Me llena de satisfacción e ilusión ayudar todos los martes en el hospital de día a los pacientes oncológicos ofreciéndoles los servicios de la asociación. Dejo de ser Mari y soy una voluntaria de la AECC. Cuando me voy del hospital me noto llena de felicidad por haber colaborado, aportado mi tiempo y mi grano de arena», expone.

Desde el diagnóstico hasta la cirugía, en ese mes y medio la lesión inicial había proliferado. El cáncer de María del Carmen se había infiltrado y tuvieron que extirparle las dos mamas y los ganglios del brazo derecho. En la primera cirugía le pusieron dos prótesis, y hace un año volvieron a intervenirla para mejorar los implantes. «Es muy importante la prevención, porque salva vidas. Es muy importante coger esta enfermedad a tiempo», subraya sobre la detección precoz.