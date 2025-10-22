Piden transparencia en los datos de los cribados de cáncer, «que salvan vidas»

«Los programas de cribado son una pieza fundamental de la prevención porque salvan vidas y mejoran la supervivencia», subraya la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en un manifiesto de ámbito nacional. Tras la crisis por el fallo en el programa de detección precoz en Andalucía que ha afectado a 2.000 mujeres en la comunidad, la AECC demanda «la transparencia de los datos de los programas de cribado para poder analizar su eficacia y calidad». La entidad incide en el factor decisivo de la prevención y la detección temprana, y pide una evaluación de los datos por parte de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS.

Germán Rodríguez-Saá es el presidente provincial de la AECC y, desde 2024, también el responsable en Galicia. «No hay constancia» de fallos en la comunidad como los de Andalucía, pero el seguimiento es permanente. Dentro de la «relación fluida» con el Sergas en los grupos de trabajo en marcha, afirma Saá, el afán es continuar vigilantes. «Galicia ha sido pionera en cribados como los del cáncer de cérvix, próstata, mama y colon, con cada vez mayor espectro de edades» —enlaza el responsable gallego de la AECC—, pero ese contexto no obsta para que desde la entidad mantengan una actitud vigilante. Existe más preocupación en la actualidad por las listas de espera, una de las materias que la AECC aborda en las reuniones con la consellería.

Este martes, la asociación salió a la calle en el centro de Ourense, en el Paseo, para visibilizar su labor con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama. Pacientes y voluntarias participaron en un acto al que acudieron representantes institucionales. «Solicitamos a los representantes públicos, a los responsables políticos y a la sociedad en su conjunto responsabilidad ante las personas con cáncer y sus familias y un verdadero compromiso y consenso en torno a la prevención del cáncer y la detección precoz», reza el manifiesto de la AECC, cuyo lema este año está marcado por la cuestión de actualidad: «Nos tomamos a pecho los programas de cribado».