Pena de prisión más multa para una mujer que dio una patada a un guardia civil en los testículos

Seis meses de prisión por un delito de atentado, una multa de 120 euros por un delito leve de lesiones, otros 160 euros más por haber reincidido cuando tenía un antecedente que le había sido suspendido, más una indemnización de 210 euros. Podrá pagar todas las cantidades en cuotas de 25 euros al mes. Deberá hacerlo, además de no cometer ningún delito en dos años, para evitar cumplir los 6 meses de cárcel. Es la condena que este martes aceptó en el Penal 1 de Ourense una mujer que agredió a un guardia civil, en las inmediaciones de un pub de Ribadavia, la madrugada del 29 de abril de 2022. La mujer propinó al agente una patada en los testículos. El profesional sufrió un trauma testicular, necesitó asistencia sanitaria y pasó tres días impedido para desempeñar sus ocupaciones habituales.