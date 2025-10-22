Dos funcionarios optan a ocupar el cargo de «city manager» que dejó Cacharro

Dos funcionarios de carrera, con amplia experiencia en la administración pública, son los admitidos para ocupar el puesto de «City manager» coordinador general del Concello, que dejó vacante hace unos meses Francisco Cacharro, tras pasar a tomar posesión este último hace unos meses de la plaza de secretario general del pleno .

Si bien todo apunta a que el mejor posicionado podría ser Juan Ramón Costas Núñez, que fue ya asesor jurídico del Concello, desde 2014 hasta 2024, cargo que dejó para pasar a formar parte del Consello Consultivo de Galicia, hay un segundo admitido que el coruñés Juan Esteban Méndez Leiva , con un amplio curriculum también en la administración pública, incluso en concellos como el de Telde en Canarias.

El Concello de Ourense colgaba ayer en su tablón de anuncios esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, y contra la que se puede interponer recurso. El elegido será como ya lo fue Paco Cacharro, la mano derecha del alcalde .Entre los muchos objetivos está el de dar apoyo a la Alcaldía; asesorarla en la toma de su decisiones en su ámbito de competencia; elaborar estudios, informes y propuestas de actuación que le encomiende el alcalde, e incluso proponer proyectos.