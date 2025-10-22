Fiscalía denuncia por vía penal a 4 locales del casco viejo por contaminación acústica

La Fiscalía Provincial de Ourense presentó ante el Juzgado Decano de Ourense cuatro denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica (artículo 325 del Código Penal), contra los titulares de tres locales de la calle Cabeza de Manzaneda y uno de Pena Corneira, que están situados en la llamada «zona cero» del ocio nocturno y en su caso de la problemática del ruido en la ciudad.

En sus denuncias, la Fiscalía incluye también al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome y al ingeniero técnico de Telecomunicaciones del Concello de Ourense, al entender que han conocido y consentido esta situación de forma «consciente e intencionada», incumpliendo así su deber legal de actuar. Por ello, solicita su imputación por la aplicación del artículo 404 del Código Penal, relativo a la dejación de funciones.

Denuncia vecinal

Esta decisión, que acaba de ser notificada a la asociación vecinal O Cimborrio, del casco histórico una de las que ha capitaneado desde hace años, una cruzada de denuncias contra la grave problemática del ruido, se produce después de que este colectivo vecinal remitiera a Fiscalía, el pasado 11 de junio, una densa documentación, con la que trató de acredita «las graves molestias sufridas por los residentes» afirma O Cimborrio.

Explican que «la investigación penal, que se inició el pasado 6 de octubre, se centró en los presuntos incumplimientos reiterados por parte de los establecimientos». Se trata de un bar y de tres café bares especiales, que incumplen según los denunciantes «aspectos como el uso de sus licencias, la insonorización, los horarios de actividad y la manipulación de equipos musicales».

Advierte de que estas acciones, realizadas presuntamente a sabiendas, han generado una situación de molestias continuadas y han llegado a afectar a la salud de varios vecinos debido a la exposición prolongada a los ruidos» indica O Cimborrio.

Destacan además los representantes vecinales que iniciaron la acción, que «todos los locales denunciados se encuentran en un área declarada Zona Acústicamente Saturada (ZAS), según el Anexo I de la Ordenanza de Ruidos del Concello de Ourense, lo que agrava la presunta ilegalidad de las actividades que realizan» .

«Es un precedente histórico », subraya O Cimborrio, que estudia acudir como acusación popular

Para O Cimborrio, esta denuncia es un reconocimiento a toda una lucha por conseguir la convivencia entre el derecho de los hosteleros hacer su trabajo, algo que no niegan y la salud de los vecinos.Pero, además «estas es la primera vez que los ruidos del casco histórico de Ourense llegan a la Fiscalía. Es un paso fundamental tras años de inacción municipal y sufrimiento vecinal, que ha llevado a muchas personas a abandonar sus viviendas ante la incomprensión y la falta de soluciones», asegura un portavoz de la asociación vecinal O Cimborrio.Explican que «tras el archivo de las diligencias iniciales y la presentación de denuncias ante el Juzgado Decano de Ourense, la vía penal sigue su curso». Ahora, y como siguiente paso, la asociación ha anunciado que en su próxima asamblea decidirá si se presenta formalmente como acusación popular o particular en el caso, «para garantizar que se depuren todas las responsabilidades, tanto de los propietarios de los locales como de los posibles responsables municipales».