Exposición sobre el rural en Ribadavia

Ayer se inauguró en el Museo Etnolóxico de Ribadavia la exposición «Narrativas futuras. As ruínas do rural», de Alba Casas e Adrián Rivero. La obra, según comentó el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, «afonda e reflexiona sobre as interesantes posibilidades e capacidades que posúe» el territorio de Ribadavia.