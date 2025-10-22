Exposición sobre el rural en Ribadavia
Ayer se inauguró en el Museo Etnolóxico de Ribadavia la exposición «Narrativas futuras. As ruínas do rural», de Alba Casas e Adrián Rivero. La obra, según comentó el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, «afonda e reflexiona sobre as interesantes posibilidades e capacidades que posúe» el territorio de Ribadavia.
