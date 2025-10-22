Entrega el carné a la jueza para acatar cuatro meses sin él por atropellar a un octogenario

En el mismo acto judicial en el que aceptó una condena por un delito de lesiones por imprudencia grave, por atropellar a un peatón octogenario, entregó el carné de conducir a la magistrada del Penal 1 de Ourense, para empezar a cumplir 4 meses de privación del derecho a conducir. Es una de las penas que un hombre de 30 años acepta en la sentencia de conformidad, así como el pago de una multa de 180 euros, que debe satisfacer para no enfrentarse a una medida más restrictiva, como serían 15 días de arresto domiciliario. El acusado reconoce los hechos y acepta su responsabilidad por un siniestro imprudente que tuvo lugar en Ourense la mañana del 10 de febrero de 2023.

A las 9:15 horas de ese día, el conductor circulaba en un vehículo de empresa por la calle Castelo Ramiro. Un hombre de casi 80 años cruzaba lentamente, debido a su edad avanzada, por un paso de peatones señalizado y resaltado. Pero el acusado, «con omisión grave del más elemental deber de cuidado» —señala el relato de hechos del escrito de calificación de la Fiscalía—, no esperó a que el octogenario terminase de cruzar la calzada y golpeó con la aleta delantera izquierda del automóvil la pierna del señor, que cayó sobre el capó del turismo, en un primer momento, y a continuación se golpeó la cabeza contra el suelo. Como consecuencia del atropello, el varón sufrió un traumatismo craneoencefálico y dos fracturas óseas. La curación se prolongó durante 101 días, 26 de ellos con perjuicio grave. Le quedaron como secuelas una agravación de la artrosis previa así como cicatrices en el cuero cabelludo, una oreja y una pierna.

La víctima fue indemnizada

El perjudicado renunció a ejercer acciones judiciales. Fue indemnizado por la aseguradora con 20.700 euros. El acuerdo de conformidad rebaja la pena al acusado con respecto a la petición inicial de la Fiscalía, de 2.160 euros de multa y dos años sin carné.