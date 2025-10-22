Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación ayuda con 100.000 euros a 58 asociaciones vecinales

El gobierno provincial moviliza medio millón en aportaciones y plantea una modificación de crédito de 6,2 millones para un reparto «objetivo»

Junta de gobierno provincial, en su reunión semanal, ayer. | |

Redacción

Ourense

La junta de gobierno de la Diputación de Ourense aprobó este martes, en su reunión semanal, nueve expedientes que movilizarán un total de 457.959,45 euros en ayudas, entre los que se encuentran una línea de subvenciones para asociaciones vecinales. Cincuenta y ocho entidades de vecinos recibirán 100.000 euros. Las aportaciones se dedicarán a cuestiones de funcionamiento y mantenimiento. «Manteremos e seguiremos impulsando esta convocatoria, pola importancia do movemento veciñal na nosa provincia», resalta el presidente de la Diputación, Luis Menor.

Por otra parte, los concellos de Castrelo de Miño, Cenlle, Piñor, Vilar de Santos, Vilariño de Conso y Cortegada recibirán cerca de 300.000 euros para actuaciones como mejoras de la iluminación pública, pavimentaciones, en eficiencia energética, así como para nuevos equipamientos.

Además, la administración provincial destina 62.400 euros al Club de Fútbol Cented Academy, para gastos de funcionamiento, así como para la Fundación Ramón González Ferreiro, para colaborar en la rehabilitación de la granja de Valverde, que gestiona la Fundación Ramón González Ferreiro. En la rueda de prensa posterior, Menor se refirió, de nuevo, a la propuesta para el pleno de octubre de una modificación de crédito, de 6,2 millones de euros, que persigue «criterios objetivos y homogéneos», como apoyar a concellos afectados por la oleada de incendios de agosto, atender los servicios municipales y responder a necesidades especiales de financiación. Las reglas fiscales del Gobierno solo permiten a la Diputación movilizar 6,2 millones de euros de un remanente de tesoría de 24 millones.

