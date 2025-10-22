El campus de Ourense retorna a la sociedad casi 100 millones de euros

No son precisamente pocos los ourensanos que se preocupan especialmente por la rentabilidad del dinero que se destina a entidades públicas. Y no es para menos, pues con los últimos casos de corrupción es normal que se ponga la lupa en el impacto que acaba por tener en la sociedad aquello financiado públicamente. Pero desde ayer, la UVigo cuenta con datos claros con los que defenderse de estas instigaciones: de cada 100 euros que la universidad recibe por parte de la Xunta de Galicia, retorna a la sociedad 214, es decir, más del doble.

Esta cifra es una de las conclusiones más destacables de la primera edición del Informe de Informe de Valor Social Integrado, que sus autores y profesores de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do campus de Ourense, Andrés Mazaira e Isabel Diéguez, presentaron ayer en el Edificio de Ferro. Este equipo, formado también por Ana Gueimonde, ya había analizado el impacto económico de la actividad universitaria, pero en la búsqueda de ir «un paso máis alá» y asumir que «o resultado dunha actividade só se converte en valor cando é recoñecido por quen se beneficia dela», trató de cuantificar en términos monetarios el valor económico y social que genera la institución académica para sus grupos de interés y el conjunto de la sociedad gallega tomando como marco de estudio el año 2023. Su investigación les ha llevado a determinar que el conjunto de los tres campus con los que cuenta la universidad retornó a la sociedad en esos doce meses un total de más de 380 millones de euros. Un número masivo, con el que no hay comparación posible debido a su carácter pionero, pues la UVigo es la primera universidad de Galicia en realizar un estudio así. Y es que aunque muchas universidades han realizado estudios sobre su impacto económico, también son numerosas las que finalizan en este punto el análisis, pero el equipo del campus de Ourense siguió la estela que marcó las grandes universidades catalanas, como la Pompeu Fabra, para saber también la repercusión real de sus finanzas.

¿Y qué tiene en cuenta el estudio para poder ponerle un precio a lo socio-emocional? Literalmente, todo lo que pasa en la universidad. Como se puede ver en el enlace público del Informe de Valor Social Integrado, sus datos recopilan desde el total recaudado por el pago de créditos ECTS hasta la facturación media de las startups que se crian en la universidad, pasando también por indicadores emocionales imposibles de determinar económicamente, pero que también se tienen en cuenta. Eso sí, entre todo este tumulto, Mazaira Diéguez y Gueimonde distinguen entre aquellos millones generados por la actividad puramente económica, que suponen casi la mitad del conjunto total; y los que pertenecen al llamado Valor social específico, que atiende al bienestar de las personas y entes con las que se relaciona a la universidad.

Aunque la totalidad del estudio se refiere únicamente al total de la universidad, los investigadores facilitaron en la presentación varios factores a nivel individual, entre ellos cuánto de lo retornado sale del campus de Ourense. El dato invita a mirar a la provincia termal con dignidad: son 97.002.792 euros los que las facultades áureas generan en valor social, una cuarta parte exacta del monto que reafirma contundentemente el valor de descentralización que la universidad defiende a lo largo de sus tres campus. Los valores según el perfil de persona que pertenece a la institución no se quedan cortos: se estima que cada estudiante retorna casi 20.000 euros al año a la sociedad, y un empleado genera casi siete veces más, con casi 130.000 euros de valor social integrado.