Acusado de tocar el culo a una joven durante un selfi: «Me quedé en ‘shock’», dice la víctima

La víctima asegura que un hombre al que había conocido minutos antes en la terraza del centro comercial de Ourense le tocó el culo sin su consentimiento durante un selfi. El acusado de la presunta agresión sexual lo niega. La defensa solicita la absolución, mientras que la fiscal mantuvo tras el juicio su petición de condena. Solicita un año y tres meses de prisión, cuatro años de alejamiento para proteger a la perjudicada, dos años de libertad vigilada —consistiría en formación en materia de educación sexual—, así como el pago de una indemnización de 500 euros. Los hechos, sobre los que resolverá la magistrada del Penal 1 de Ourense tras el juicio celebrado ayer, son de la noche del 23 de enero de 2022.

El encausado, la víctima y una chica que era su pareja en aquel momento entablaron una conversación en la zona de bancos de la terraza del centro comercial. «Él estaba con el perro, se sentó a nuestro lado, al principio era agradable y no me llamó la atención de que fuese a hacer algo raro. Después de un rato hablando nos dijo si podíamos hacernos una foto y ahí pasó todo», manifestó la denunciante en el juicio. Según su versión, «nos dijo que nos iba a tocar un poco el culito y a mí me agarró una de las nalgas. Me quedé en shock», afirma la perjudicada.

La otra testigo confirma esa frase y dice que el acusado a ella solo le puso la mano en la cintura. Al separarse tras la foto vio «llorando» a la víctima y, cuando le preguntó, le contó el tocamiento, según la testigo. No observó el acto, pero sí la reacción inmediata de su entonces pareja, que ya había sido víctima de violaciones, aseguró la testigo en su declaración.

El encausado niega la presunta agresión sexual. «En absoluto» hizo el tocamiento, afirmó. En el interrogatorio, el hombre alegó que, tras varios minutos hablando, incluido sobre el supuesto interés de una de ellas en encontrar trabajo y en si él podía aportar información, surgió la propuesta de la foto. «Nos hicimos un selfi, me dieron dos besos, dijeron que a ver si nos veíamos otro día y quedamos la mar de bien. En la foto se ve que se está riendo», expuso el acusado, que sostiene que siguieron hablando «por lo menos un cuarto de hora o veinte minutos» tras la foto. Tras los hechos, la pareja de la víctima escribió wasaps al acusado, del que tenía su número. Lo hizo, según la versión de esta joven, para ver si confesaba. El acusado dice que el motivo de tener el número era para que él avisara si se enteraba de alguna oferta laboral.

El varón cuestiona que presentaron la denuncia varios días después y ve un supuesto afán económico en esa acción legal. «No sé si será que quieren sacarme dinero, sé que estaban tiesas», declaró él, antes de ahondar en esta línea de supuesta víctima: «Tengo un 25% invalidez, tomo 13 pastillas todos los días y no tengo edad para tocar el culo a una niña», manifestó.