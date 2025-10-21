La Xunta invertirá 1.733 millones en Ourense en 2026, casi 5.700 euros por habitante

Los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026 destinarán un total de 1.733 millones de euros para Ourense, lo que se traduce en 5.699 euros por habitante, lo que la sitúa como la segunda provincia gallega, después de Lugo, en inversión per capita. De hecho, el incremento inversor anual en la provincia será de 9,4% más que en 2025, lo que multiplica por 5 el crecimiento medio, indica la Xunta.

Son los datos globales que daba a conocer ayer el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, durante la presentación de los Presupuestos Generales de la Xunta para 2026 en el Parlamento de Galicia mientras, casi de forma paralela, en el Consello de la Xunta celebrado en Celanova el presidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, desgranaba algunas de las inversiones más novedosas, como los 32 millones en mejoras viales, las construcción o mejora de 16 centros de día y residencias para mayores, apuesta como la que se hace por el polígono industrial con una inversión de más de 17, 8 millones de euros o la fuerte dotación del Sergas, más de 700 millones, con partidas de 35 millones para la ampliación del CHUO, entre muchas otras.

Mejoras viales

Entre los 32 millones de obras viales aprobadas ayer en el Consello de la Xunta presidido por Rueda, destaca la contratación, por 6 millones, de la ampliación de la capacidad y funcionalidad de la carretera OU-540 entre Celanova y Bande; el acondicionamiento de la OU-533 entre A Gudiña y Viana do Bolo, que supondrá una inversión de 15,2 millones. Ademas, hoy publican en el DOG la aprobación definitiva del proyecto de trazado de la Ronda Este de Ourense, entre Bemposta y la carretera N-525, con una inversión de 8,8 millones. Se dotan 800.000 para N-540 en A Manchica, en el ayuntamiento de A Merca, y se anuncia la licitación, por más de 1,5 millones, de las obras de la nueva senda de la carretera OU-402 en Reza, en el ayuntamiento de Ourense

En un somero resumen destaca entre las obras previstas en algún caso para 2026 y otras plurianuales, el nuevo instituto de Pereiro de Aguiar, con una partida de 9,5 millones y que llevará por nombre IES Padre Feijóo.

También la finalización del parque acuático del complejo lúdico-deportivo de Monterrei, con 1,9 millones. El Consello de la Xunta evalúa un informe que revela que el Gobierno autonómico destina este año 1,6 millones a tres nuevos proyectos municipales estratégicos en la provincia de Ourense a través del fondo adicional del Fondo de Cooperación Local, en los ayuntamientos de Toén (campo de fútbol 700.000); Barbadás (ampliar y reformar el polideportivo municipal 600.000) y Carballeda de Valdeorras (carretera Casaio y Riodolas 300.000).

Vivienda protegida

En materia de vivienda están en marcha 64 nuevas viviendas protegidas, en la plaza Cambedo da Raica cerca de O Vinteún, y la previsión es que estén finalizadas antes de que finalice 2026, por importe de 13 millones de euros. Otro acuerdo es facilitar suelo residencial en la zona Escorial para 1.640 viviendas, con inversión total de 19 millones de euros y colaboración público-privada.

También en el apartado de Renovación y modernización para infraestructuras de abastecimiento y saneamiento se dotan 8,5 millones. Destaca la aprobación del convenio con Xunta y la UVigo para iniciar el proyecto de refugios climáticos en Ourense, como ciudad piloto, con una partida de 450.000 euros.

El Consello de la Xunta también dio luz verde a la puesta en marcha, el 1 de noviembre, de la nueva unidad de ictus del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Con esta ya serán cinco las unidades de ictus que hay en la sanidad pública gallega.

Destacan también las obras tanto de nueva construcción como de mejora tanto de centros de mayores como de centros de día y sociales en 16 concellos de la provincia.

Más de 35 millones para el nuevo edificio hospitalario

La única consellería que hacía ayer un balance completo de sus inversiones en los presupuestos de la Xunta para 2026 en Ourense fue la de Sanidad. Serán en concreto 703,2 millones de euros para el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, lo que supone un incremento del 4,61 % con respecto al ejercicio anterior. La inversión total abarca todos los capítulos de gasto. El destinado a los gastos de personal de todos los centros del área sanitaria. En el capítulo Capítulo VI, relativo a inversiones en infraestructuras y equipación destacan los 35 millones para las obras del Hospital Universitario de Ourense. Esta inversión permitirá avanzar en las obras del nuevo edificio de hospitalización, actualmente en ejecución, que se prevé finalice en 2026. El proyecto incluye un nuevo edificio de hospitalización de doce plantas, que supondrá una mejora sustancial en la capacidad y en la calidad asistencial del hospital.El Hospital de Verín contará con una dotación de 700.000 euros para la mejora de sus instalaciones. También se prevé la adquisición de nuevos mamógrafos para los hospitales de Valdeorras y Verín, con una inversión de 326.700 euros para cada uno. Estos equipos renovarán la tecnología disponible y reforzarán la capacidad de diagnóstico precoz del cáncer de mama.En Atención Primaria, los presupuestos 2026 asignan inversiones para la ejecución del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria. Destinando 1,03 millones de euros para el Centro Integral de Salud de Ourense, en el espacio que actualmente ocupa el centro de salud Novoa Santos, mediante la construcción de un moderno edificio que permitirá acoger la actividad asistencial de uno de los dispositivos con mayor número de usuarios de la ciudad, creciendo en servicios y especialidades. Igualmente con 2,1 millones de euros, la Xunta impulsa la construcción del nuevo centro de salud de A Rúa, y los créditos para las obras de los centros de salud de Muíños (0,9 millones), Boborás (1,8 millones). Los presupuestos recogen también el crédito previsto para el inicio de actuaciones de nuevos centros, condicionado a la disponibilidad de los terrenos.