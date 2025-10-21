La venta de un loro y de un chihuahua era una estafa

Seis meses de prisión más 555 euros de indemnización, una cuantía que podrá pagar en cuotas de 50 euros al mes. La pena de cárcel le queda suspendida con la condición de que satisfaga la responsabilidad civil y de que no cometa ningún delito en un plazo de dos años. Es la condena con la que se ha mostrado conforme el autor de un delito de estafa, por un fraude telemático del que resultaron víctimas dos ourensanos. El acusado, de 53 años en la actualidad, publicó un anuncio en una web en el que aseguraba que vendía un loro y un perro chihuahua. Tras una conversación por WhatsApp, en diciembre de 2021 una mujer y un hombre de la provincia le hicieron una transferencia de 555 euros. Nunca recibieron los animales, ni el acusado les devolvió el dinero. Ahora tendrá que hacerlo, como requisito fijado por el juzgado para que la suspensión de la pena de prisión no sea revocada.