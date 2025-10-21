Tres años de prisión por vender droga

Tres años de prisión y una multa es la condena que ha aceptado un hombre por un delito contra la salud pública, por dedicarse al tráfico de drogas en Ourense. El acusado fue detenido en una intervención de la Policía Nacional en 2023. Un acuerdo de conformidad, en el que se reconoce la condición de toxicómano del encausado, zanja el procedimiento penal con una condena de prisión que implica una rebaja con respecto a la solicitud inicial de la Fiscalía, de 4 años. En la fase de ejecución de sentencia, la Audiencia Provincial resolverá si cabe la aplicación a este hombre de la suspensión de la pena de cárcel.

El grupo de estupefacientes de la comisaría provincial de Ourense recibió información sobre la posible implicación del acusado en la venta de drogas. Los investigadores establecieron un servicio de vigilancias en las inmediaciones del domicilio en el que el sospechoso residía de manera habitual. Los agentes llevaron a cabo varias intervenciones a clientes que habían adquirido droga al acusado.

La tarde del 29 de agosto de 2023, los policías pararon a una persona a la que el traficante había entregado dos envoltorios de cocaína. El 30 de agosto, a otra persona que compró un envoltorio. El 19 de septiembre, en el aparcamiento de su domicilio, el encausado contactó con otro cliente y le dio dos envoltorios de cocaína.

La tarde del 3 de noviembre, agentes de Policía intervinieron al acusado una bolsa de plástico con dos trozos de cannabis, con un total de 8,68 gramos y una riqueza del 39,35%. Tras esa intervención llegó una más importante. El acusado recogió, de la parte inferior de un vehículo estacionado, una bolsa que guardó entre su ropa. Los policías volvieron a actuar, lo pararon y comprobaron que en ese paquete había dos envoltorios con 19,934 gramos de cocaína, con una riqueza del 78,89%, así como 4,913 gramos de heroína, con una riqueza del 26,98%. El sospechoso tenía esa droga para venderla.

En los registros con autorización judicial realizados en el domicilio del acusado, así como en otro donde permanecía y pernoctaba con frecuencia, la autoridad halló más cantidades de cannabis (61,4 gramos en total), así como una báscula de precisión y papeles recortados para envasar las dosis.

Ratifican 4 y medio para una mujer por traficar en Carballiño

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG confirma una de la Audiencia Provincial de Ourense que condenó a cuatro años y medio de cárcel, así como al pago de una multa de 12.000 euros, a una mujer por traficar con cocaína en O Carballiño. Durante un registro en su domicilio, los agentes encontraron bolsas de cocaína y de otras sustancias estupefacientes, así como una báscula de precisión y dinero de la venta de droga. También localizaron cocaína en el vehículo propiedad de la acusada. En total, la droga incautada estaban valorada en 6.068 euros.