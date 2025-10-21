El PSOE organiza la cuarta edición de ‘Ourense X bandeira’ por los derechos LGTBI

El PSdeG de Ourense presentó en la mañana de ayer la cuarta edición de la jornada LGTBI Ourense X Bandeira, que tendrá lugar este sábado 25 de octubre en la cafetería Mus de 10.00 a 14.00 horas.

Según explicó el grupo político, la programación tratará de hacer un repaso a los últimos 20 años de avances en derechos para la comunidad LGTBI y las dificultades con las que se encuentran las mujeres que pertenecen al colectivo, así como el papel que desarrollan dentro de él.

La jornada contará con dos mesas en las que intervendrán diversos militantes socialistas, tanto locales como autonómicos, o la activista por los derechos trans y vicepresidenta de la asociación LGTBI COGAM de Madrid, Beth Giraldo.