El PSOE organiza la cuarta edición de ‘Ourense X bandeira’ por los derechos LGTBI
D. A.
Ourense
El PSdeG de Ourense presentó en la mañana de ayer la cuarta edición de la jornada LGTBI Ourense X Bandeira, que tendrá lugar este sábado 25 de octubre en la cafetería Mus de 10.00 a 14.00 horas.
Según explicó el grupo político, la programación tratará de hacer un repaso a los últimos 20 años de avances en derechos para la comunidad LGTBI y las dificultades con las que se encuentran las mujeres que pertenecen al colectivo, así como el papel que desarrollan dentro de él.
La jornada contará con dos mesas en las que intervendrán diversos militantes socialistas, tanto locales como autonómicos, o la activista por los derechos trans y vicepresidenta de la asociación LGTBI COGAM de Madrid, Beth Giraldo.
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»
- Un letrado judicial filtró datos de casos y víctimas y prostituyó a dos mujeres vulnerables en Ourense
- «Fui una de las primeras víctimas de las ‘fake news’, pero al PP le salió gratis»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Lucas Hermida, el ingeniero ourensano que escuchará el suspiro del universo
- Crisis en el cuidado de los mayores en centros privados: cierran por deficiencias otra vivienda comunitaria
- Niegan incendiar A Chavasqueira: «Estaba en casa cocinando un guiso»
- Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento de Vilardevós