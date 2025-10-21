Partida de 17,8 millones para ampliar superficie y empresas en San Cibrao

Satisfacción ayer en la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao por otro de los temas que salieron adelante en la reunión del Consello de la Xunta, en el que se aprobó el proyecto por el que se autoriza la licitación de las obras del proyecto de urbanización de la ampliación del parque empresarial, que supondrá incrementar en 341.542 metros cuadrados la superficie actual y que está previsto que estén a disposición de las empresas en el año 2028.

El Gobierno gallego, a través de la sociedad Xestión do Solo de Galicia (Xestur), promueve este proyecto de urbanización y cuenta con un presupuesto global de 17,8 millones de euros. La Xunta impulsa unas obras necesarias para atender las demandas del tejido empresarial ante la falta de suelo industrial en la comarca de Ourense.

Las actuaciones a llevar a cabo permitirán urbanizar 5 grandes manzanas que según la demanda de los empresarios podrá dividirse en parcelas que irán de los 1.400 m2 hasta los 68.000 m2 como máximo. Incluirá un área de equipaciones para dar servicio a los núcleos de población mas cercanos, así como zonas verdes situadas en el perímetro del ámbito del polígono que servirán de barrera visual y protegerán el entorno rural y las zonas residenciales más próximas. El actual parque empresarial de San Cibrao dispone de más de 3,2 millones de metros.

Una inversión de 2,5 millones para mejorar los techos de la catedral de Ourense

Otro de los temas anunciados ayer dentro de las inversiones incluidas en los presupuestos de la Xunta para el próximo año y al amparo del Plan Catedrales de Galicia, es una partida de 2,5 millones para mejorar las techumbres de la catedral de Ourense, lo que eleva a 6,3 millones la inversión realizada desde 2009 en la seo. Se trata de un proyecto vital para mermar uno de los problemas de esta seo, como son las humedades. Este año comenzará ya otra inversión que está en fase de licitación por 315.000 euros, que es la mejora interior del cimborrio de la catedral y proyecto de iluminación del mismo.

Parque Canino en Angelita Paradela

Además, hubo acuerdo para que Xunta y Concello de Ourense impulsen la construcción de un gran parque canino en la ciudad, en el parque Angelita Paradela, el primero de estas características promovido por el Gobierno autonómico en la ciudad. El acuerdo se materializará a través de un protocolo de colaboración que firmarán la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Gobierno ourensano, tras recibir el visto bueno del Consello ayer.La existencia de estos lugares facilita el desarrollo de los deberes de los propietarios de animales de compañía ya que en ellos pueden socializar con otros de su especie y transitar con libertad bajo la supervisión de sus cuidadores, en condiciones de seguridad y sin causar daños o molestias a nadie, lo que reforzará su atención, salud y bienestar.

Visto bueno al convenio para refugios climáticos, dotado con 450.000 euros

Entre la larga lista de asuntos abordados ayer, el Consello de la Xunta presidido por Alfonso Rueda y celebrado en Celanova, autorizó la firma del convenio entre la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Ayuntamiento para el diseño y ejecución de este proyecto piloto por el que Ourense contará con los primeros refugios para luchar contra el cambio climático, al ser esta la provincia gallega que registra las más altas temperaturas.De hecho, desde la UVigo se está realizando ya el proyecto para estudiar cuáles serían las principales islas de calor, y en su lugar saber dónde estarían esas zonas que tienen las características adecuadas para protegerse de las altas temperaturas. Se diseña el dispositivo de detección que se utilizará en el resto de Galicia.Se recurrirá a la plantación de árboles y la otras soluciones naturales concebidas para combatir los efectos del calentamiento global en la capital ourensana, escogida entre todas las urbes gallegas por ser la que soporta las temperaturas más extremas de Galicia.Con una inversión total de 450.000 euros, la iniciativa se enmarca en el Plan gallego de refugios climático y el objetivo es trasladar sus resultados al resto de ayuntamientos para que puedan realizar las mismas acciones o adaptarlas a sus territoriosLa previsión es que esta experiencia piloto, que el gobierno local propone centrar en la avenida Otero Pedrayo, comience en diciembre y esté finalizada a finales de 2026.