Un limpiador sufrió un intento de atraco de madrugada en un comercio de ropa de lujo

Una mujer de 46 años intentó atracar una tienda textil de lujo, de madrugada, tras amenazar a un trabajador de la limpieza que estaba dentro. Ocurrió a las 5.35 horas del 17 de agosto de 2024, en el centro de Ourense. Con una gorra, una mascarilla y un cuchillo en una bolsa, exigió el dinero al operario. Él le explicó que no tenía llaves de la caja, pero ella insistió en su petición. Además, le ordenó que cerrase la puerta del local, pero el trabajador aprovechó para salir y dejar a la encausada retenida dentro. Pidió ayuda, llegó la Policía y la mujer fue detenida. Los agentes hallaron tres cuchillos en el local. El perjudicado sufrió una crisis de ansiedad. La mujer acepta año y medio de prisión, pena suspendida si no delinque en dos años. Antes del juicio ingresó la indemnización para resarcir al afectado, una atenuante.