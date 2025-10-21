Laias acoge un encuentro europeo sobre el termalismo
El Workshop ThermEcoWat acoge hasta el miércoles a científicos de todo el continente
d. a.
Las autoridades y mentes que más pueden hacer por preservar el patrimonio termal del sureste de Europa se encuentran desde ayer en Laias. Y es que el balneario situado en O Ribeiro, de la mano de la diputación, acoge un workshop (o taller-congreso) enmarcado en el proyecto ThermEcoWat, financiado por la Interreg Sudoe de la Unión Europea.
Esta iniciativa, iniciada en el 2021, nace bajo la preocupación sobre el cambio climático, y los efectos que puede tener para las propiedades curativas de las regiones termales en la Península Ibérica y el sur de Francia. Para protegerse ante este fenómeno, ThermEcoWat reúne un trabajo de equipo con los institutos geológicos de Portugal, Francia España y Cataluña involucrados, además de la colaboración de varias asociaciones termales y gobiernos locales, entre los que se encuentra la solución de Ourense. ¿Su objetivo? Poder investigar mejor los impactos que tendrá la crisis medioambiental en las aguas termales, para poder desarrollar herramientas y sistema de prevención, conservación y defensa, y que así las políticas de los territorios implicados que hacen de estas instalaciones una de sus principales bazas puedan gobernar en sintonía.
El encuentro transnacional que se da cita esta semana en Laias es una oportunidad presencial más para avanzar con los objetivos. Y los allí presentes lo harán de diversas formas: el workshop contará con conferencias, grupos de trabajo, visitas técnicas y experiencias termales, tanto en Laias como en A Chavasqueira o As Burgas. El campus de Ourense también forma parte de la ecuación, ya que en sus instalaciones se tratará de mostrar a los visitantes el gran potencial geotérmico de la provincia áurea.
El diputado provincial de Innovación de Ourense, Jorge Pumar, destacó en el encuentro que «Ourense ten no termalismo un dos seus maiores activos naturais e económicos. Este encontro reforza a nosa vocación europea e a nosa aposta por un modelo de desenvolvemento sustentable, baseado na innovación, na enerxía limpa e na xestión responsable da auga».
