Condenado por insultar y agredir a su pareja por abrazar a un conocido

Un caso de violencia machista en plena calle depara una condena de 40 días de trabajos comunitarios más 18 meses de alejamiento para proteger a la víctima, entre otras penas impuestas en una sentencia del Penal 1 de Ourense, contra la que cabe recurso a la Audiencia Provincial.

La noche del 24 al 25 de junio de 2023, el encausado y su pareja acudieron juntos a cenar con la madre y el hermano de él. Después entraron en un pequeño pub de la zona de los Vinos. Ya en la calle, el varón reprochó a su novia que ella hubiera saludado en el local, con un abrazo, a un conocido, un amigo de su padre. Según la sentencia del Penal 1, el encausado empezó a insultar a la víctima, con frases machistas como «seguro que te lo has follado, puta de mierda». De la agresividad verbal pasó a la violencia física. El varón cogió a su pareja por el cuello y le causó un hematoma en la cervical. En la vista, el varón negó la agresión y alegó que la marca de la mujer en el cuello era de un chupetón entre ambos del día anterior, y que fue ella la que se puso celosa cuando él saludó a dos amigas. Según su versión, la víctima se marchó. En cambio, está acreditado que la perjudicada necesitó asistencia sanitaria. Recibió analgésicos y también medicación ansiolítica.

La magistrada considera que la versión de la denunciante es «verosímil» y «persistente», además de que su versión está «corroborada» por pruebas como la atención sanitaria que recibió justo después de los hechos, y la inmediata denuncia en la comisaría. El forense consideró que el hematoma que presentaba la víctima era compatible con su manifestación sobre lo ocurrido.

Por el delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género, la magistrada impone 40 días de trabajos comunitarios. Si el acusado no los acepta, la pena se transformará en 6 meses de prisión. Además, la sentencia le impone 2 años de privación de armas, 18 meses de prohibición de contactar o acercarse a menos de 150 metros de la víctima, así como 180 euros de indemnización.