Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca Municipal de Ribadavia gana el premio María Moliner

Es la novena vez que el centro recibe el galardón por parte del Ministerio de Cultura

Una de las actividades en la biblioteca de Ribadavia. | FdV

Una de las actividades en la biblioteca de Ribadavia. | FdV

d. a.

Ourense

La Biblioteca Municipal de Ribadavia ha sido distinguida por novena vez con uno de los premios María Moliner de Fomento de la Lectura, que concede el Ministerio de Cultura a bibliotecas de municipios menores de 50.000 habitantes. El galardón reconoce los proyectos más innovadores para promover el acceso al libro y la lectura entre toda la ciudadanía.

El proyecto presentado por la biblioteca incluyó numerosas actividades dirigidas a públicos diversos, con especial atención a la infancia, la juventud y la sensibilización social. Entre ellas destacó Lendas O Ribeiro–Tandil, desarrollado junto a la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia, en Argentina, y el IES O Ribeiro, que permitió a estudiantes de ambos países recopilar y reinterpretar leyendas tradicionales para su difusión en redes y en YouTube.

La programación también incorporó iniciativas sobre reciclaje y sostenibilidad, en colaboración con Ecoembes, así como actividades de animación a la lectura en los campamentos de verano municipales y la celebración de efemérides literarias como el Día de Rosalía o el Día das Letras Galegas.

Este nuevo reconocimiento avala la trayectoria del centro, que supera los 1.400 usuarios y continúa consolidándose como un espacio cultural de referencia en el municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents