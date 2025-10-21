Un año por robar relojes en una joyería tras un ‘alcantarillazo’

Un ourensano de 51 años acepta un año de prisión por un delito de robo con fuerza en una joyería del centro de Ourense, a primera hora de la tarde del 28 de marzo de 2024. Le aplican la atenuante de drogadicción, porque consume desde 1997. Tras fracturar con la tapa de una alcantarilla el cristal del escaparate de la joyería, se apoderó de seis relojes de marca con un valor en total de 3.764,96 euros. Causó desperfectos por un importante superior: 3.951,81 euros. El seguro indemnizó todo.