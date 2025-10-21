Un agresor machista impedía a su mujer comer en el salón, llamar a su familia o descubrirse el rostro

Durante 15 años estuvo casada con un hombre machista y violento que la sometió a un calvario de agresividad física y verbal. Llevaban dos años residiendo en Verín. El acusado, sin antecedentes penales y nacido en 1980 en Marruecos, ha pactado una condena de conformidad tras reconocer un delito de maltrato y otro de maltrato habitual, en el ámbito de la violencia de género, por hechos que sufrió su exmujer, con la que tuvo dos hijos. La sentencia del juzgado de lo Penal 2 de Ourense, ya definitiva, le impone 1 año y 9 meses de prisión, 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 5 años de privación del derecho a tener y portar armas, así como la obligación, durante 3 años y 9 meses, de no comunicarse con la perjudicada ni de acercarse a menos de 200 metros. El condenado debe indemnizar a su exesposa con 2.000 euros, por las lesiones y secuelas que le causó. El acuerdo de conformidad le otorga el beneficio de la suspensión de la pena de prisión, con las siguientes condiciones: no puede cometer ningún delito en los próximos dos años y debe pagar la indemnización en la medida de sus posibilidades económicas.

El 19 de diciembre de 2023, el acusado golpeó a su pareja con el cinturón y la hebilla en el cráneo, las cervicales, la zona lumbar y la muñeca izquierda. La víctima, con policontusiones, fue asistida en el hospital de Verín.

La sentencia de conformidad afirma que, «de manera continuada y reiterada», el acusado ha vejado, insultado y golpeado a su pareja. Eran habituales los insultos en casa, incluso delante de los hijos de ambos, menores. Ejercía un «control total» sobre ella. Le impedía vestir como quisiera, obligándola a que llevase burka o prendas que le cubriesen el rostro.

Tampoco le permitía comunicarse por teléfono con su familia, ni relacionarse con sus amigas, ni le daba dinero. Llegó a impedir a ella y a su hija que comiesen en el salón junto a él y al hijo varón. Las mujeres debían hacerlo en la cocina. Cuando no le gustaba la comida, se la tiraba a su esposa encima. También la escupía de manera habitual y la amenazó con que la mataría si lo denunciaba.