Una red de 45 cámaras vigilarán el acceso al casco viejo y a la zona de bajas emisiones

Una red de 45 cámaras se encargará del control de accesos del tráfico rodado no solo en la zona histórica de Ourense, pues a las 17 que se acaban de instalar en el casco antiguo, se suman 28 más en todo el perímetro de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con capacidad para realizar fotografías de las matrículas de cada vehículo y del contexto, e incluso medir los tiempos que cada coche pasa dentro de la zona acotada.

Imágenes de acceso a zonas peatonales que van a suprimirse. | | IÑAKI OSORIO

Detectarán además si se trata de coches que están por distintos motivos en la «lista blanca», es decir, tiene acceso autorizado, o en la llamadas «lista negra» de acceso prohibido. Todo ello incluirá un sofisticado software que mandará en tiempo real la información a la oficina de control de tráfico de Policía Local. Todo este complejo sistema será el que tenga que dotar la firma ganadora del concurso que tiene a licitación el Concello de Ourense por casi 1,2 millones de euros, para el contrato del suministro del sistema de control de tráfico de la ZBE Ourense Centro y de los servicios de soporte técnico, mantenimiento y formación relativos a dicho sistema.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense entrará en vigor el próximo 26 de diciembre. La normativa se aplicará a una zona delimitada por las calles Progreso, Coruña, Pena Trevinca, Pardo Bazán y Habana en la primera fase, y su objetivo es mejorar la calidad del aire y ruido en la almendra urbana afectada para garantizar niveles mínimos de contaminación ambiental y acústica.

Estas 28 nuevas cámaras de lectura y de contexto, es decir, que hacen una doble imagen de la matrícula de cada coche que entra en la futura Zona de Bajas Emisiones, así como del entorno urbano más amplio por el que han accedido e incluso del tiempo que ha estado dentro la horade salida, se ubicarán en todo el perímetro, en algún caso con cámaras de entrada y salida de esa calle.

Puntos de control

Estarán también en Concejo; Juan XXIII desde la Habana; Curros Enríquez; Cardenal Quevedo ; dos en Ramón Cabanillas; calle Teluro, otras dos en Avenida de Buenos Aires cruce con Habana y otras dos en calle Bedoya, salida a Emilio Pardo Bazán.

Ese control de accesos de todo el perímetro de e la ZBE incluirá otra cámara y fotografiará la matrícula y el contexto por el que entra o sale cada coche en Pena Corneira, en su acceso desde Pena Trevinca; en rúa Monte Medo en la salida a Pena Trevinca; rúa Monte Seixo, con acceso desde Pena Trevinca, y habrá otras dos en San Cosme.

El blindaje de imágenes por la ciudad se prevé que haga un centro urbano menos ruidoso y contaminado por los coches, pero lo que va a estar sin duda es que estará más vigilada. De hecho, el recuento de cámara sigue con otra en Xosé Ramón Fernández Oxea, con accceso desde la calle Coruña.

El pliego del concurso incluye también la dotación de una cámara en Rúa Lugo, en su salida a Progres; rúa Villar, con acceso desde Plaza del Jardín del Posío. También en García Mosquera, con acceso desde Progreso; dos cámaras en rúa do Baño, una en su acceso desde Progreso y otra en la salida hacia Progreso.

La rúa Burgas, zona turística y monumental, contará con su correspondiente cámara de control de acceso, al igual que los jardines de Bispo Cesáro, Concordia, y otras dos cámaras en Juan XXIII, en su acceso desde Progreso y en la salida hacia Progreso.

Cámaras que pasan lista

Según explica el pliego técnico, los controles de acceso «se basarán en tecnologías de visión artificial, compuestos por cámaras de reconocimiento de matrícula y de imágenes del contexto, con el objetivo de permitir la detección de accesos de vehículos no autorizados, así como el control del tiempo de estancia de los vehículos que tengan acceso limitado, como por ejemplo, vehículos de carga y descarga».

Para cada calle que da acceso a la zona restringida (ZBE Ourense Centro o zonas peatonales integradas en la ZBE) se requiere al menos una cámara de reconocimiento de matrículas , «acompañada de al menos una cámara de apoyo, que grabará todo el entorno (cámara de entorno). En aquellos puntos definidos como de doble dirección (entrada/salida) se debe garantizar la detección de matrícula y establecimiento de dirección del vehículo, mediante doble cámara LPR».

De este modo la comparación de la matrícula con respecto a las listas blancas y negras previamente cargadas permitirá, en el caso de la lista de vehículos autorizados, saber los aforos de tráfico que se producen en la futura zona de bajas emisiones, y si este complejo sistema de control de acceso a la zona protegida de humos contaminantes y ruido ha surtido efecto.

Y lo de «pasar lista», como en el colegio, no es frase hecha pues «en caso de detectar un vehículo que no esté en la lista blanca o si se produce un fallo en la captura de la matrícula, tomará una fotografía de la matrícula y otra a color del contexto que permita identificar el modelo y la zona de captura, y generará un fichero que, junto con las fotografías, incluirá al menos: la fecha, hora, minuto y segundo sincronizados con el servidor del centro de control», indican el Concello.

En todos los casos de detección de infracción se marcará la grabación mediante metadato, lo que permitirá hacer un registro de búsqueda, por infracciones, o infractores pudiendo así realizar una búsqueda por infracciones. Es decir, todo estará bajo control, pues esas listas blancas y negras que facilite el concello de los que pueden o no entrar en la zona ZBE deben renovarse constantemente.