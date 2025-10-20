Ourense aprende a salvar sus mascotas con primeros auxilios para peludos

En una emergencia, los primeros minutos pueden marcar la diferencia y cuando se trata de mascotas, contar con una formación básica puede ser crucial. Con esa idea, la Asociación de Propietarios de Mascotas de Ourense organizó este domingo un curso presencial de primeros auxilios y nutrición para animales de compañía, una actividad que reunió a decenas de dueños de perros y gatos en la azotea del Centro Comercial Pontevella, convertida por unas horas en aula abierta.

La jornada, calificada por la organización como «súper necesaria», forma parte de un plan que busca repetir esta formación cada «año o año y medio», actualizando conocimientos y reforzando la seguridad en el cuidado doméstico de los animales.

Aunque ya se había impartido en formato online durante la pandemia y de forma física una vez hace siete años, esta edición se sintió como una primera vez. «Hay muchas cosas que no sabemos hasta que pasan y cuando pasan, es tarde», resumía Luz Dacoba, secretaria de la asociación, al término del curso impartido por la veterinaria y educadora canina Raquel Ruíz, de Legado Canino.

Ella fue la encargada de trasladar el objetivo principal de esta formación «que los propietarios puedan responder con eficacia ante situaciones de urgencia, sin pretender sustituir el trabajo de los veterinarios, pero siendo capaces de ofrecer esa primera ayuda vital».

Durante la sesión se abordaron situaciones comunes pero críticas: mordeduras, sangrados, cortes, picaduras de insectos, golpes de calor, vómitos o accidentes domésticos. Por si era poco también se instruyó sobre cómo realizar una reanimación cardiopulmonar en perros y gatos, y, a mayores, el modo correcto de transportar a un animal herido, evitando causar más daño.

Cuidar desde dentro

Uno de los momentos más prácticos fue el repaso al contenido básico de un botiquín de emergencias casero o de paseo, con recomendaciones muy concretas: «adrenalina, esencial en caso de reacciones alérgicas; suero fisiológico, prioritario para limpiar heridas; tijeras de corte real, no solo de punta roma, para poder cortar pelos en caso de necesidad; vendas, gasas y jeringas para limpieza e irrigación sería lo prioritario», explicaron varios de los socios a la salida del curso, repasando lo aprendido en una actividad que, aunque organizada desde la asociación, estuvo abierta al público general, permitiendo que cualquier persona interesada pudiera conocer más sobre el cuidado de sus animales.