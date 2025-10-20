Nogueira de Ramuín cita el emprendimiento internacional
El monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, será el escenario los días 27 y 28 de noviembre del foro Ultreia Galicia, una cita clave para el emprendimiento con raíces en el territorio. Organizado por la Consellería de Emprego, reunirá a 60 expertos internacionales, 30 empresas tractoras y 150 participantes del ecosistema emprendedor.
El evento forma parte del impulso a Galicia tras ser reconocida como Región Emprendedora Europea 2025 Región Emprendedora Europea junto con Mazovia (Polonia) y Krapina Zagorje (Croacia). Busca conectar ideas locales con redes globales, poniendo el foco en el desarrollo rural, la innovación y la sostenibilidad. Girará en torno a tres ejes: sector primario, recursos naturales y turismo- comercio, y combinará mesas redondas, entrevistas y visitas al entorno. La inscripción es gratuita en www.ultreiagalicia.com
