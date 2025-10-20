Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nogueira de Ramuín cita el emprendimiento internacional

Lucila González

Ourense

El monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, será el escenario los días 27 y 28 de noviembre del foro Ultreia Galicia, una cita clave para el emprendimiento con raíces en el territorio. Organizado por la Consellería de Emprego, reunirá a 60 expertos internacionales, 30 empresas tractoras y 150 participantes del ecosistema emprendedor.

El evento forma parte del impulso a Galicia tras ser reconocida como Región Emprendedora Europea 2025 Región Emprendedora Europea junto con Mazovia (Polonia) y Krapina Zagorje (Croacia). Busca conectar ideas locales con redes globales, poniendo el foco en el desarrollo rural, la innovación y la sostenibilidad. Girará en torno a tres ejes: sector primario, recursos naturales y turismo- comercio, y combinará mesas redondas, entrevistas y visitas al entorno. La inscripción es gratuita en www.ultreiagalicia.com

