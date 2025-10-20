Mil atletas populares en A Carballeira
Más de un millar de participantes disfrutaron del último Correndo por Ourense
L.G
La ciudad de Ourense volvió a vivir un nuevo encuentro con el deporte popular este domingo con la celebración de la Carrera de A Carballeira, última prueba del circuito Correndo por Ourense 2025, impulsado por el Consello Municipal de Deportes. Más de mil corredores y corredoras de todas las edades tomaron la salida en una jornada que volvió a unir participación, ambiente familiar y pasión por el atletismo.
El evento comenzó puntual, a las 11.00 horas, en la Praza da Lexión, con las categorías más pequeñas —los Pitufos, nacidos a partir de 2018— y fue dando paso progresivamente al resto de categorías: Sub10, Sub12, Sub14, Sub16... hasta la prueba absoluta, la encargada de poner el broche de oro al calendario de carreras populares que ha llevado a miles de personas a recorrer diversos barrios ourensanos a lo largo del año, consolidando el Correndo por Ourense como una de las grandes apuestas del Concello para fomentar el deporte base y la vida activa entre la ciudadanía.
