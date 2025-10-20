Detenido el presunto autor del incendio que afectó a 3.200 hectáreas en Carballeda, Ribadavia, Melón y Ourense en agosto
El hombre, de 33 años, habría provocado el fuego que se originó en la localidad de Vilar de Condes el pasado 15 de agosto
En el marco de la Operación 'Covelo', desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, se ha procedido a la detención de un hombre de 33 años de edad, vecino del término municipal de Melón (Ourense), como presunto autor de un delito de incendio forestal.
El incendio tuvo su origen el pasado 15 de agosto sobre las 16:28 horas en la localidad de Vilar de Condes, afectó a una superficie de 3.200 hectáreas de los términos municipales de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Ourense, con un perímetro superior a 43 kilómetros cuadrados, según los datos oficiales de la Xunta de Galicia.
Descarta que se produjera por causas naturales
El informe técnico realizado por la Guardia Civil determinó el punto de origen del incendio, descartando que se produjera por causas naturales, lo cual dio lugar al inicio de una investigación al objeto de esclarecer el supuesto hecho delictivo.
Este gran incendio forestal puso en grave riesgo la vida de las personas lo que se tradujo en la evacuación y confinamiento de cientos de personas, así como daños estructurales en diferentes edificaciones, entre ellos 4 viviendas. Para el control y extinción de éste fueron necesarios medios humanos, terrestres y aéreos de diferentes comunidades autónomas y estatales.
El presunto responsable de los hechos ha pasado a disposición judicial este mismo lunes.
