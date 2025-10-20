La biblioteca de O Carballiño revisa sus fondos tras una década

La Biblioteca Municipal de O Carballiño ha iniciado un proceso de expurgo tras diez años sin revisar sus fondos. Con más de 25.000 ejemplares, «muchos almacenados en espacios inadecuados», según reconocen desde el propio concello, ahora buscan liberar espacio, actualizar contenidos y mejorar el servicio a la ciudadanía.

El proceso, impulsado por el área de Educación y coordinado por la concejala Lorena Castro, durará tres meses e incluye inventario, baja documentada de materiales, revisión legal y tratamiento final de los libros —reciclaje, donación o destrucción controlada—.

Entre el material a retirar se encuentran enciclopedias obsoletas, duplicados y publicaciones de legislación de escaso interés para el lector medio, lo que permitirá ajustar el fondo al tamaño poblacional y mejorar la accesibilidad y organización de la biblioteca.