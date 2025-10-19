La Xunta trasladará la oficina de empleo de O Carballiño al Centro Comarcal en 2026, con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros para licitar las obras, según anunció el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, tras visitar la sede actual del Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) en la villa. El nuevo espacio (más de 900 metros cuadrados) se integrará con el Polo de Emprendemento ya operativo, concentrando en un mismo edificio servicios de empleo, formación y apoyo al emprendimiento, y generando sinergias entre el trabajo por cuenta propia y ajena.

González explicó que la actuación forma parte del Plan de modernización de infraestructuras da Consellería, que contará con una partida en 2026 de alrededor de 8 millones de euros para la mejora de oficinas de empleo y centros de formación. En ese marco, el conselleiro subrayó que los presupuestos autonómicos de 2026 superan por primera vez los 14.240 millones de euros, con un incremento de 300 millones destinado íntegramente a las áreas sociales (Política Social, Educación, Sanidade y Emprego), que concentran tres de cada cuatro euros de las cuentas.

La oficina de O Carballiño atiende a nueve municipios de la contorna (Carballiño, Boborás, Beariz, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea) y dispone ya de herramientas digitales como EMi, destinada a casar competencias con demandas productivas; según el conselleiro, este recurso ha permitido el perfilado competencial de más de 79.000 personas en Galicia, de las cuales alrededor de 16.000 son de Ourense.

Sobre el Polo de Emprendemento do Carballiño, González recordó que se trata de uno de los uatro activos en la provincia (junto a los de Baños de Molgas, O Barco y Verín), y que ya contribuyó a la creación de medio centenar de empresas. Con vistas al 2026, la Xunta reservará un refuerzo de medio millón de euros para esa hoja de ruta, de los cuales 120.000 irán destinados al Polo de Carballiño.

El conselleiro destacó también otras iniciativas vinculadas al fomento de empleo y la dinamización del comercio local incluidas en los presupuestos, entre las que citó la futura oficina de empleo que se instalará en el barrio de A Ponte, y que ocupará un local de 1.414 m²; el proyecto Vilas Vivas en Ribadavi; y la rehabilitación de la Praza de Abastos nº1 de Ourense, para la que se consignan 1,2 millones de euros en 2026 y otros 200.000 euros reservados para 2027.

González afirmó que la integración de la oficina de empleo y el Polo no Centro Comarcal permitirá crear un «espazo único de empregabilidade e talento» con impacto en la zona, y reforzará la colaboración con concellos a través de programas como Aprol Rural o talleres de empleo. También permitirá priorizar iniciativas vinculadas a la prevención de incendios y la puesta en valor del territorio.